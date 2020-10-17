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Коваленко оформил дубль и покинул поле на 25 минуте из-за травмы
Виктор дважды отличился в воротах "Львова"
В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Львов" (4:1 - второй тайм). К 18-й минуте "горняки" забили целых четыре мяча.
Дублем отличился атакующий полузащитник Виктор Коваленко. Но на 25-й минуте украинский хавбек был вынужден покинуть поле - Коваленко потянул мышцу.
Виктора заменил фланговый игрок Манор Соломон.
1-й гол Коваленко
2-й гол Коваленко
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