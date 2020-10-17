Колосу снова очки приносит несправедливый пенальти. На этот раз пострадала Заря

Результаты двух из четырех матчей игрового дня в УПЛ определили голы на последних минутах с пенальти. В Ужгороде Арановський наказал "Минай" за фол, первая фаза которого началась за пределами штрафной площади. А в Запорожье Анатолий Абдула назначил пенальти в ворота "Зари" за попадание мяча в руку. Не за игру рукой.

Объясняет эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Абдула ошибся, - отмечает Мирослав Иванович. - Мяч прилетел с близкого расстояния, это во-первых. Во-вторых, Юрченко отворачивался от мяча и прижимал руку к корпусу, понимая, что может быть попадание мяча в нее. Абдула среагировал не на то, что видел в игре, а на апелляции игроков "Колоса". Надо быть сконцентрированным и учитывать критерии: рука находилась близко к телу и неестественно не увеличивали объем тела.

А за что желтая карточка Юрченко? Игрок из-за этого пропустит следующий матч. Анатолий Абдула на завершающих минутах допустил досадную ошибку, которая подарила "Колосу" очко, а у "Зари" отобрала два, - резюмировал Мирослав Иванович.