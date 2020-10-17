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Колосу снова очки приносит несправедливый пенальти. На этот раз пострадала Заря

Премьер-лига
(2 голосов)

В прошлом туре – Мариуполь

Колосу снова очки приносит несправедливый пенальти. На этот раз пострадала Заря
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Результаты двух из четырех матчей игрового дня в УПЛ определили голы на последних минутах с пенальти. В Ужгороде Арановський наказал "Минай" за фол, первая фаза которого началась за пределами штрафной площади. А в Запорожье Анатолий Абдула назначил пенальти в ворота "Зари" за попадание мяча в руку. Не за игру рукой.

Объясняет эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Абдула ошибся, - отмечает Мирослав Иванович. - Мяч прилетел с близкого расстояния, это во-первых. Во-вторых, Юрченко отворачивался от мяча и прижимал руку к корпусу, понимая, что может быть попадание мяча в нее. Абдула среагировал не на то, что видел в игре, а на апелляции игроков "Колоса". Надо быть сконцентрированным и учитывать критерии: рука находилась близко к телу и неестественно не увеличивали объем тела.

А за что желтая карточка Юрченко? Игрок из-за этого пропустит следующий матч. Анатолий Абдула на завершающих минутах допустил досадную ошибку, которая подарила "Колосу" очко, а у "Зари" отобрала два, - резюмировал Мирослав Иванович.

Отметим, что с этого пенальти Евгений Селезнев сравнял счет в матче – 1 :1. В прошлом туре также имел место несправедливый пенальти в пользу ковалевской команды. Тогда пострадал "Мариуполь".

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В статье: Заря (Луганск) Анатолий Абдула Мирослав Ступар Колос (Ковалевка)
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Комментарии (10)
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Referee-12 (Новая Прага)
17.10.2020 в 22:57
А за что желтая карточка Юрченко? .... Эксперт, соберитесь))) если мяч летит в сторону ворот и арбитр назначает 11-метровый удар за игру рукой - это желтая карточка (минимум)!!! Читайте правила и рекомендации.............. Вы судили миллион лет назад)))
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.10.2020 в 22:54
И не слово про не поставленный пенальти для Шахтера
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0
-3
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 22:52
Щоб Засуха й купував суддів? Да ви що, да бути такого не може! Він же крєпкій хозяйствєннік, опора рідного села! Риґ завжди риґ, що йому не роби. Герега буде робити достоту те саме, коли Епіцентр вийде хоча б в Першу ліґу.
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
17.10.2020 в 22:41
Клоуны,а не судьи
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+2
-1
Referee-12 (Новая Прага)
17.10.2020 в 22:43
клоун - это ты)))))) убейся об стену))))))))
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0
-3
Referee-12 (Новая Прага)
17.10.2020 в 22:41
шо за бред??? рука увеличивает объём тела!!! 11-метровый удар и ЖК!!! Всё по делу!!! не несите чушь, горе-эксперты..........
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0
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 22:42
АГА и штрафная на всё поле - фарт когда то закончится
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+1
-1
Referee-12 (Новая Прага)
17.10.2020 в 22:44
мы говорим о конкретном моменте... причем тут штрафная???
0
0
centerback
17.10.2020 в 22:49
Обоснуй, что это чушь
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0
0
Referee-12 (Новая Прага)
17.10.2020 в 22:59
я всё объяснил...... игрок видит мяч, удар - локоть немного выставлен в сторону, рука увеличивает объем тела игрока - 11-метровый удар! А так как идёт удар в сторону ворот - ЖК!!! Всё согласно букве Правил игры...
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