Скрипник: Жаль, что упустили победу в матче с Колосом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в 6-м туре УПЛ.

"Мы 90 минут выигрывали, 1:0 вели в счете, но последний стандарт решил исход игры. Был большой шанс для соперника забить, в принципе, они этим шансом воспользовались. По игре – мы достойно противостояли сегодня, можно было и два гола забить. Конечно, расстраивает, что не взяли три очка. Через два дня отправляемся на первую игру в групповом этапе Лиги Европы, нам надо скорее восстанавливаться для того, чтобы достойно выступить.

У нас есть небольшие проблемы с Иванисеней. Мы его не то, что приберегли для последующего матча, он ещё просто не до конца восстановлен. Мы не видели смысла рисковать игроком. Будем надеяться, что до четверга он восстановится.

Когда ты выходишь на поле, то не думаешь о том, что будет дальше. Ты играешь сейчас и думаешь только о нынешней игре. У ребят, вряд ли, сидела в голове мысль, что нам предстоит игра в Лиге Европы. Мы хотели выиграть этот матч, но видимо не в этот раз. Будем надеяться в будущем на позитивные результаты", – цитирует Скрипника официальный сайт клуба.