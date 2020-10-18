Днепр-1 - Десна: смотреть онлайн, видеотрансляция

Шестой тур украинского чемпионата будет завершен в Днепре, где местный клуб примет черниговскую "Десну". Команды на данный момент находятся на разных полюсах таблицы и демонстрируют диаметрально разные результаты. Пока "Днепр-1" никак не может победить в этом сезоне, коллектив Рябоконя еще не проигрывал, хотя уже успел сыграть против "Шахтера", "Динамо" и "Зари". Сейчас черниговский клуб в отличной форме.

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Favbet-лига. 6-й тур

18 октября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 19:30 "Десна"