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Днепр-1 - Десна: смотреть онлайн, видеотрансляция
Днепряне ищут первую победу в УПЛ
Шестой тур украинского чемпионата будет завершен в Днепре, где местный клуб примет черниговскую "Десну". Команды на данный момент находятся на разных полюсах таблицы и демонстрируют диаметрально разные результаты. Пока "Днепр-1" никак не может победить в этом сезоне, коллектив Рябоконя еще не проигрывал, хотя уже успел сыграть против "Шахтера", "Динамо" и "Зари". Сейчас черниговский клуб в отличной форме.
Смотрите матч "Днепр-1" - "Десна" прямо в этой новости в плеере Youtube-канала "Football Hub". Текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на
Favbet-лига. 6-й тур
18 октября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 19:30 "Десна"
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