Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков

В среду, 21 октября, Дирекция УПЛ установила, что по объективным причинам матч ФК "Ворскла" - ФК "Шахтер" Донецк не может быть проведен в Александрии.

Однако УПЛ почему-то не назвала ни одной из этих "объективных причин" и разместила информацию о переносе поединка на своем сайте в статье за 20 (!) октября.

О месте проведения этого матча обещают сообщить позже.

Напомним, что из-за попадания Полтавской области в красную карантинную зону матч не может быть проведен на поле "Ворсклы". Полтавский клуб предложил стадион "Ника" в Александрии, однако позже в "Ворскле" заявили, что "Шахтер" желает провести игру в Киеве.