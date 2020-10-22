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Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
"Горняки" отказываются выезжать из Киева - отпал уже второй вариант
В среду, 21 октября, Дирекция УПЛ установила, что по объективным причинам матч ФК "Ворскла" - ФК "Шахтер" Донецк не может быть проведен в Александрии.
Однако УПЛ почему-то не назвала ни одной из этих "объективных причин" и разместила информацию о переносе поединка на своем сайте в статье за 20 (!) октября.
О месте проведения этого матча обещают сообщить позже.
Напомним, что из-за попадания Полтавской области в красную карантинную зону матч не может быть проведен на поле "Ворсклы". Полтавский клуб предложил стадион "Ника" в Александрии, однако позже в "Ворскле" заявили, что "Шахтер" желает провести игру в Киеве.
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