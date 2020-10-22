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Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" отказываются выезжать из Киева - отпал уже второй вариант

Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
Новина українською

В среду, 21 октября, Дирекция УПЛ установила, что по объективным причинам матч ФК "Ворскла" - ФК "Шахтер" Донецк не может быть проведен в Александрии.

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Однако УПЛ почему-то не назвала ни одной из этих "объективных причин" и разместила информацию о переносе поединка на своем сайте в статье за 20 (!) октября.

О месте проведения этого матча обещают сообщить позже.

Напомним, что из-за попадания Полтавской области в красную карантинную зону матч не может быть проведен на поле "Ворсклы". Полтавский клуб предложил стадион "Ника" в Александрии, однако позже в "Ворскле" заявили, что "Шахтер" желает провести игру в Киеве.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ Александрия
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 11:45
Сдохни, смердючий кац*апе.
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+3
0
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kotigorok (Чернігів)
22.10.2020 в 11:51
Фсё для пабєди Великага шахтьора.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 11:51
зараз налетять прихильники Шахтьора і (на фоні перемоги над Реалом) начнуть обригувати вболівальників полтавської "Ворскли".
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 11:43
БІЛЬШИЙ МЕНШОГО КУСАЄ ТА ЩЕ Й Б"Є ЗА ТЕ, ЩО СИЛА Є.
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 11:34
ну очччень неожиданннное единственннно справедливое и своевременннное решение. Наверное это в ынтэрэссах "Ворсклы" и сборной Украины.
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 11:33
Тому, що УПЛ лежить під Наперсточником. Тридвараси.
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+2
-1


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