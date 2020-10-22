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Официально: Ворскла сыграет с Шахтером в Киеве
Хозяевами на этот раз будут горняки
Согласно сегодняшним постановлением дирекции УПЛ матч 7 тура "Шахтер" - "Ворскла" состоится 24 октября в Киеве на НТК им. Банникова. Время начала - в 14:00.
Номинальным хозяином матча определено "Шахтер".
Зато следующий матч между этими командами в 20 туре, "Ворскла" - "Шахтер", состоится в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского (при условии надлежащей санитарно-эпидемической ситуации в городе Полтава на дату проведения матча). Номинальным хозяином матча 20 тура определена "Ворскла".
Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в Полтаве матч сыграть не могли. "Шахтер" предлагал провести его в Киеве, а "Ворскла" - в Александрии. "Горняки" отказались от варианта с Кировоградщиной, против выступила и УПЛ.
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