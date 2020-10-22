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Официально: Ворскла сыграет с Шахтером в Киеве

Премьер-лига
(2 голосов)

Хозяевами на этот раз будут горняки

Официально: Ворскла сыграет с Шахтером в Киеве
Новина українською

Согласно сегодняшним постановлением дирекции УПЛ матч 7 тура "Шахтер" - "Ворскла" состоится 24 октября в Киеве на НТК им. Банникова. Время начала - в 14:00.

Номинальным хозяином матча определено "Шахтер".

Зато следующий матч между этими командами в 20 туре, "Ворскла" - "Шахтер", состоится в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского (при условии надлежащей санитарно-эпидемической ситуации в городе Полтава на дату проведения матча). Номинальным хозяином матча 20 тура определена "Ворскла".

Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в Полтаве матч сыграть не могли. "Шахтер" предлагал провести его в Киеве, а "Ворскла" - в Александрии. "Горняки" отказались от варианта с Кировоградщиной, против выступила и УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (13)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 13:57
От падаль даунецька, а як бути з початком матчу який повинен був відбутися о 17-00?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 13:54
привели бы фото документов: Решение дирекции, стенограмму заседания, присутствующих на заседании и т.п.
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+1
0
winter (Berlin)
22.10.2020 в 13:39
Ответить
+1
0
winter (Berlin)
22.10.2020 в 13:36
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 13:34
- только в Киеве -. В очередном туре ФК "Ворскла" - принимающая сторона. В среду, 21 октября, проанализировав предоставленные аргУменты, НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ Дирекция УПЛ СКОРОПОСТИЖНО установила, что по объективным НЕОБРАТИМЫМ причинам матч ФК "Ворскла" - ФК "Шахтер" не может быть проведён на стадионах, предложенных футбольным клубом "Ворскла".
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+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.10.2020 в 13:31
Оказывается, в дирекции УПЛ думать умеют.
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0
-5
Dr. House (Подолье)
22.10.2020 в 13:29
ДК хотело перенести матч с Рухом в Киев. Рух был против. Игру УПЛ не перенесло. ШД хотел перенести матч с Ворсклой в Киев. Ворскла была против. УПЛ игру перенесло.
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+4
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.10.2020 в 13:32
И был бы домашний матч Руха на поле дырки. Ты разницу хоть чувствуешь?
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0
-7
Dr. House (Подолье)
22.10.2020 в 13:42
Ты точно из Хайфы? Потому что там думать умеют, а ты нет. В следующем круге был бы домашний матч ДК с Рухом во Львове. Как с Минаем.
+2
0
winter (Berlin)
22.10.2020 в 13:29
Шахтар і Динамо хочуть всі матчі грати в Києві, поки грають в ЛЧ, що за базар ліга ?? Я щось не бачу, що Барселона чи ПСЖ просить лігу і клуби грати тільки у своєму місті , щоб не було виїздів і відповідно менше навантаження
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+2
0
Salming (Полтава)
22.10.2020 в 13:27
Скрытый вариант Рух-Динамо, без шансов несогласия со стороны Ворсклы, после Мадрида
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.10.2020 в 13:11
Такое в принципе подходит. Но при согласии самой Ворсклы.
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0
-1
winter (Berlin)
22.10.2020 в 13:31
Ворсклу заставила Ліга і Великий Рінат. Ворскла вибрала Олександрію, Шахтар не хоче нікуди їхати
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+4
0


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