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Мораес, Кривцов и Фернандо вернутся в общую группу через неделю
Игроки все еще восстанавливаются
Медицинский сотрудник "Шахтера" Вадим Попов рассказал о состоянии Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и Фернандо.
"Они, к сожалению, еще находятся под наблюдением врачей. Им еще нужна примерно неделя, чтобы восстановиться и вернуться к полноценным тренировкам", – сказал Попов ютуб-каналу "горняков".
Таким образом все перечисленные игроки не смогут помочь команде в матче с "Интером" в Лиге Чемпионов 27 октября.
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