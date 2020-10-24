Мораес, Кривцов и Фернандо вернутся в общую группу через неделю

Медицинский сотрудник "Шахтера" Вадим Попов рассказал о состоянии Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и Фернандо.

"Они, к сожалению, еще находятся под наблюдением врачей. Им еще нужна примерно неделя, чтобы восстановиться и вернуться к полноценным тренировкам", – сказал Попов ютуб-каналу "горняков".