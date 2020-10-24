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Мораес, Кривцов и Фернандо вернутся в общую группу через неделю

Премьер-лига
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Игроки все еще восстанавливаются

Мораес, Кривцов и Фернандо вернутся в общую группу через неделю
Новина українською

Медицинский сотрудник "Шахтера" Вадим Попов рассказал о состоянии Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и Фернандо.

"Они, к сожалению, еще находятся под наблюдением врачей. Им еще нужна примерно неделя, чтобы восстановиться и вернуться к полноценным тренировкам", – сказал Попов ютуб-каналу "горняков".

Таким образом все перечисленные игроки не смогут помочь команде в матче с "Интером" в Лиге Чемпионов 27 октября.

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В статье: Сергей Кривцов Фернандо Жуниор Мораес
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