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Защитнику Динамо Костевичу в Мюнхене сделают операцию

Премьер-лига
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Предварительный диагноз - повреждение мениска и крестообразной связки колена

Защитнику Динамо Костевичу в Мюнхене сделают операцию
Новина українською

В понедельник, 26-го октября фланговый защитник киевского "Динамо" отправится Мюнхен для проведения артроскопической операции.

Игроку установили предварительный диагноз - повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.

После проведения операции будет установлен окончательный диагноз и станут известны сроки восстановления.

Напомним, 27-летний Костевич подписал 3-летний контракт с "Динамо" в начале октября.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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