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Защитнику Динамо Костевичу в Мюнхене сделают операцию
Предварительный диагноз - повреждение мениска и крестообразной связки колена
В понедельник, 26-го октября фланговый защитник киевского "Динамо" отправится Мюнхен для проведения артроскопической операции.
Игроку установили предварительный диагноз - повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.
После проведения операции будет установлен окончательный диагноз и станут известны сроки восстановления.
Напомним, 27-летний Костевич
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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