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Луческу: Гармаш - опытный игрок. Мы на него рассчитываем
Наставник "бело-синих" высказался насчет нескольких игроков
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет некоторых футболистов столичного клуба.
- Денис Гармаш сегодня вышел в основе. Что этот игрок может дать команде стратегически?
- Это опытный игрок. Мы на него рассчитываем. Пока он не готов на таком уровне, чтобы играть постоянно. Но все впереди.
- Рассчитываете ли вы на Назария Русина? И что с Владимиром Костевичем?
- У Костевича травма, скоро он будет прооперирован. Что касается Русина, то у нас 25 футболистов, все сразу играть не могут. У нас большая конкуренция. Готовлю и тренирую игроков так, чтобы каждый всегда мог выйти на поле и помочь. Это же касается и Бэлуцэ, который должен адаптироваться к чемпионату и ждет своей очереди. Не могут быть на поле все сразу. Когда команда выигрывает, сложно делать радикальные замены.
- Появление в тренировочном процессе Артема Беседина придало большей мотивации Супряге?
- Супряга - игрок, который растет. Требую, чтобы у него были моменты, чтобы он бился и цеплялся за мяч. Поэтому жду от него большего.
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