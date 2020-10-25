  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Гармаш - опытный игрок. Мы на него рассчитываем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Гармаш - опытный игрок. Мы на него рассчитываем

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "бело-синих" высказался насчет нескольких игроков

Луческу: Гармаш - опытный игрок. Мы на него рассчитываем
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет некоторых футболистов столичного клуба.

- Денис Гармаш сегодня вышел в основе. Что этот игрок может дать команде стратегически?

- Это опытный игрок. Мы на него рассчитываем. Пока он не готов на таком уровне, чтобы играть постоянно. Но все впереди.

- Рассчитываете ли вы на Назария Русина? И что с Владимиром Костевичем?

- У Костевича травма, скоро он будет прооперирован. Что касается Русина, то у нас 25 футболистов, все сразу играть не могут. У нас большая конкуренция. Готовлю и тренирую игроков так, чтобы каждый всегда мог выйти на поле и помочь. Это же касается и Бэлуцэ, который должен адаптироваться к чемпионату и ждет своей очереди. Не могут быть на поле все сразу. Когда команда выигрывает, сложно делать радикальные замены.

- Появление в тренировочном процессе Артема Беседина придало большей мотивации Супряге?

- Супряга - игрок, который растет. Требую, чтобы у него были моменты, чтобы он бился и цеплялся за мяч. Поэтому жду от него большего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Владимир Костевич Динамо (Киев) Артем Беседин Назарий Русин Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...