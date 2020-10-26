Символическая сборная седьмого тура УПЛ по версии UA-Футбол

Главной неожиданностью в седьмом туре стала ничья 1:1 в игре "Шахтер" - "Ворскла". Хотя такая ли уж это неожиданность? Полтавчане удерживают второе место в чемпионате. "Динамо" не без проблем, но обыграло "Александрию" (1:0), а "Заря" разгромила "Рух" - 4:0. Уверенную победу добыла "Десна", разобравшись с "Олимпиком" 2:0. В этих поединках не обошлось без героев, на которых мы и остановимся подробнее.

ВРАТАРЬ

Юрий Панькив (ФК "Александрия").

В седьмом туре чемпионата Украины было два явных претендента на звание лучшего голкипера. Дмитрий Резник несколько раз спасал "Ворсклу" в игре с "Шахтером", реагируя на удары издали и из пределов штрафной. Однако с первым пасом у него в субботу совсем не складывалось. Не особо впечатлил в этом компоненте и Юрий Панькив, но работы он имел все же больше. Да и, пожалуй, сложной, ведь кроме ударов с разных точек голкиперу "Александрии" пришлось несколько раз выигрывать дуэли один на один. Бесспорно, если бы не Юрий, "Динамо" этот матч выиграло с куда более убедительным счетом.

ЗАЩИТА

Игорь Пердута ("Ворскла" Полтава).

"Шахтер" провел абсолютное большинство времени в атаках на ворота "бело-зеленых", но с фланга Пердуты угрозы воротам Ризныка почти не было. Игорь успевал на перехваты и оттеснял Соломона, сражался с Марлосом, самоотверженно боролся в каждом моменте и особенно полезен оказался в то время, когда "Ворскла" играла в меньшинстве.

Сергей Яворский ("Ворскла" Полтава).

Различными способами пытались горняки проникнуть в штрафную полтавчан. Время от времени это удавалось делать через фланги. А вот по центру игроки атаки "Шахтера" втыкались в настоящую стену. Сначала Дентиньо потерялся между Чеснаковым и Яворским, затем та же участь постигла Судакова. Не стоит забывать, что "Ворскла" после удаления Альюне в начале второго тайма перестроилась по игре в три центребка классической линии из четырех защитников. И Яворский в этой конструкции выглядел очень надежно.

Денис Попов ("Динамо" Киев).

Решающий гол забил Попов в дебюте матча с александрийцами, хотя на первой минуте вряд ли кто-то мог представить, что это будет единственный мяч и затем в обороне Денису придется потрудиться не меньше, чем в атаках. Не хватало Попова "Динамо" во многих недавних матчах, а эта уверенная игра поможет ему вернуть форму и помочь команд уже в ближайших важнейших противостояниях.

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

Голевой пас на Попова отдал Миколенко, который вернулся на привычную позицию на фланг и действовал с таким вдохновением, словно скучал по возможностям бороздить край поля. Хороший объем работы проделал Виталий, раздал много хороших передач, в конце первого тайма Цыганков должен был забивать после паса Миколенко, но Панькив справился со сложнейшим ударом.

ПОЛУЗАЩИТА

Давид Пуцлин ("Ворскла" Полтава).

Есть такая закономерность в большинстве матчей УПЛ – если "Шахтер" спокойно чувствует себя в средней части поля, имеет возможность готовить атаки, то выигрывает эти матчи. Пуцлин не позволил дончанам развернуться в районе центрального круга и перед штрафной полтавчан, да и в самой штрафной выиграл несколько показательных единоборств.

Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Кроме того, что Кочергин забил третий гол, который окончательно сломил сопротивление львовян, Владислав стал самым заметным игроком в атаках "Зари". Хавбек находил в себе силы раз за разом бежать вперед, обыгрывать оппонентов и пробивать по воротам. И именно на Кочергине заработал красную карточку Мартинюк, по правилам его остановить было почти невозможно.

Тете ("Шахтер" Донецк).

Луиш Каштру выставил на игру с "Ворсклой" тот же состав, что и на "Реал". И снова Тете был одним из самых заметных игроков на поле. Хотя на этот раз соперник предложил куда более надежную оборону, что в итоге вылилось в ничью 1:1. Тем не менее, бразилец ассистировал Манору Соломону, заработал красную карточку для Альюне и постоянно нагнетал ситуацию на правом фланге атаки. Решение Луиша Каштру снять Тете выглядело довольно странным, разве тренер решил дать отдохнуть своему новому лидеру атаки перед игрой с "Интером".

Михаил Мудрик ("Десна" Чернигов).

Самый активный игрок противостояния "Олимпик" - "Десна", с высокой вероятностью можно утверждать, что именно активность Мудрика измотала оборону дончан, а его острые передачи стали грозным оружием. Также три хороших удара наносил Михаил, один из них попал в штангу, после этого Шевцов добил мяч в ворота.

НАПАДЕНИЕ

Илья Шевцов ("Десна" Чернигов).

20-летний Шевцов постепенно подходил к основе "северян", Рябоконь давал ему немного времени в играх с "Днепром-1", "Рухом" и "Вольфсбургом", но сейчас, видимо, время пришло. Более того, Илья в матче с "Олимпиком" сыграл на позиции форварда, в дебюте было некоторое непонимание со старшими партнерами, как в моменте, когда Калитвинцев и Шевцов помешали друг другу пробить из хорошей позиции. Но затем все пошло великолепно и Илья отметился дебютным голом в УПЛ.

Артем Довбык (ФК "Днепр-1").

Очень много времени из-за травм и неудачной заграничной командировки потратил талантливый форвард, которого ранее Андрей Шевченко даже вызвал в расположение сборной. И теперь он играет с особым рвением. В игре со "Львовом" форвард имел три классных момента, в двух из них надежно сыграл вратарь, а в третьем мяч после эффектного удара залетел в дальний угол. Да и не стоит сбрасывать со счетов большой объем полезной работы, который обязан выполнять форвард таранного типа.

ТРЕНЕР

Юрий Максимов ("Ворскла" Полтава).

После семи туров команда Максимова идет в группе лидеров УПЛ и теперь никто не сможет сказать, что "Ворскла" случайно попала в компанию с "Динамо" и "Шахтером". Дончане экзаменовали полтавчан после триумфа в Лиге Чемпионов, возможно, недонастроились, но это не проблемы "ворсклян". Собранно и на хорошем уровне провели игру подопечные Максимова, не закрывшись в обороне и насколько это возможно отвечая атакой на атаку.