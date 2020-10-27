Селезнев: Два дня назад я похоронил отца. Очень хотел подарить ему забитый мяч в поединке с Минаем

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о своей утрате перед поединком УПЛ против "Миная" (2:2). Цитирует форварда Великий футбол.

"Два дня назад я похоронил отца. Сейчас в горе, поэтому не готов был играть полный матч. Очень хотел подарить ему гол. У меня было большое желание выйти, хотел забить в память о нем, но не получилось".