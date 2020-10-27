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Селезнев: Два дня назад я похоронил отца. Очень хотел подарить ему забитый мяч в поединке с Минаем
Соболезнования Евгению
Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о своей утрате перед поединком УПЛ против "Миная" (2:2). Цитирует форварда Великий футбол.
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"Два дня назад я похоронил отца. Сейчас в горе, поэтому не готов был играть полный матч. Очень хотел подарить ему гол. У меня было большое желание выйти, хотел забить в память о нем, но не получилось".
Ранее Селезнев защищал цвета "Днепра", "Шахтера", "Малаги", "Кубани" и нескольких турецких клубов.
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Источник:Великий футбол
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