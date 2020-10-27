Карлос де Пена: 1,5 млн человек в Уругвае – это болельщики Динамо

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена в интервью Tribuna.com рассказал о том, как поддерживают киевлян в Уругвае.

"Уругвай – маленькая страна с населением всего 3 миллиона человек. Наверное, 1,5 млн сейчас – это болельщики "Динамо". На самом деле, многие уругвайцы знают и поддерживают команду, подписаны на страницы в соцсетях.

Все-таки, я первый и пока единственный уругваец в истории киевлян. Поэтому да – у нас действительно теперь много уругвайских болельщиков.

"Динамо" всегда будет занимать особое место в моей жизни и жизни моей семьи. Моя жена в Киеве вместе со мной. Мой ребенок родится в декабре в Уругвае, ведь это будет межсезонье. Но он все равно будет иметь долю Украины в себе, ведь во время беременности жена была здесь", – сказал де Пена.