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Источник: Шахтер не ведет переговоров по Ризныку
Слухи на пустом месте не возникают...
Переговоров с
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявлял, что предложение по Ризныку не поступало.
Ранее о потенциальном переходе Ризныка сообщил "Футбольный формат", который выходит на канале "Эспрессо".
Контракт Ризныка с полтавским клубом действует до лета 2024 года.
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