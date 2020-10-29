  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Шахтер не ведет переговоров по Ризныку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Шахтер не ведет переговоров по Ризныку

Премьер-лига
(1 голосов)

Слухи на пустом месте не возникают...

Источник: Шахтер не ведет переговоров по Ризныку
Новина українською

Переговоров с "Ворсклой" о подписании предварительного контракта и переходе вратаря Дмитрия Ризныка "Шахтер" не ведет, сообщил ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявлял, что предложение по Ризныку не поступало.

Ранее о потенциальном переходе Ризныка сообщил "Футбольный формат", который выходит на канале "Эспрессо".

Контракт Ризныка с полтавским клубом действует до лета 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...