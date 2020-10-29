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Премьер-лига

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Мнение: Прошло совсем мало времени, чтобы говорить, что Луческу лучше прошлых тренеров Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Мнение главного редактора портала UA-Футбол

Мнение: Прошло совсем мало времени, чтобы говорить, что Луческу лучше прошлых тренеров Динамо
Новина українською

Главный редактор портала UA-Футбол Сергей Швец высказал свое мнение о стартовом отрезке Мирчи Луческу после его назначения в Динамо.

"Луческу в Динамо – это больше эмоциональный вопрос. С точки зрения логики – он дает результат, Динамо прошло квалификацию ЛЧ, чего с ним давно не случалось.

Сравнивать Луческу с прежними тренерами Динамо неуместно. Перед ним был провальный этап у Хацкевича и Михайличенко, но тот же Михайличенко во времена своей первой каденции выигрывал чемпионат и неплохо выступал в группе Лиги чемпионов.

Поэтому сказать, что Луческу однозначно лучше нельзя. Он пока что дает результат, но не стоит забегать наперед и говорить, что Динамо нашло свой путь.

С тем же Ювентусом, как бы не хотелось, было безапелляционное поражение. В УПЛ у Луческу пока все идет гладко – он не нервничает, уверен в себе, но в нынешнем плотном графике и тут не стоит забегать наперед.

Так что, пока что еще прошло совсем мало времени, чтобы говорить, что Луческу лучше прошлых тренеров Динамо", - сказал Швец.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Сергей Швец
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Комментарии (5)
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denis066 (Днепр )
29.10.2020 в 22:13
Результат уже есть- у футболистов появилось желание играть в футбол
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0
0
MIG-40 (Одесса)
29.10.2020 в 21:57
Щвец неправ, Луческу выше всех на голову предыдущих тренеров Динамо. Ну может быть за исключением Реброва. Сколько игроков Динамо до него игра в сборной? А сейчас? На каком месте сейчас Динамо в УПЛ? Сколько лет Динамо не попадало в ЛЧ? А теперь? Все это говорит само за себя о тренере. Да, думаю есть и доля везения во всем этом. Но в целом это его опыт, умение работать и тяжелый, да и порой неблагодарный труд. Он сумел из разрозненой команды, сделать коллектив за очень короткий срок. Разве это не говорит о мастерстве тренера? Луческу в Динамо еще работы непочатый край, но если руководство команды будут с ним гребсти в одном направлении, то толк будет уже в феврале, в ЛЕ.. Это мое мнение
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
29.10.2020 в 21:43
Возможно, но для полного анализа нужно учесть все факторы: 1. В каком состоянии Луческу принял команду; 2. Сколько времени было отведено в межсезонье на перестройку игры; 3. Сколько подписали игроков, способных усилить команду; 4. Все ли игроки основы прошли межсезонную подготовку; 5. Выбивались ли игроки из тренировочного цикла вызовами в сборную: 5. Получил ли он карт-бланш на постановку игры принося в жертву результат; 6. Какой средний возраст основы, играющей на 3 фронта (УПЛ, ЛЧ, СбУ). И это далеко не все вопросы. Результат? С учетом матча за суперкубок +9 =3 -1.
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+3
0
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Кююмалайнен (Київ)
29.10.2020 в 21:53
Побед даже не 8, а 9. Как можно сравнивать с Хацкевичем, который сейчас "феерит" в раше или с Михой, который в решающем матче за серебро проиграл селу Ковалевка? С тем же счетом, что и Луческу "Ювентусу".
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0
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ВиктАн
29.10.2020 в 21:41
Какой бред, сравняли куй с пальцем.
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