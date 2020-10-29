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Мнение: Прошло совсем мало времени, чтобы говорить, что Луческу лучше прошлых тренеров Динамо
Мнение главного редактора портала UA-Футбол
Главный редактор портала UA-Футбол Сергей Швец высказал свое мнение о стартовом отрезке Мирчи Луческу после его назначения в
"Луческу в Динамо – это больше эмоциональный вопрос. С точки зрения логики – он дает результат, Динамо прошло квалификацию ЛЧ, чего с ним давно не случалось.
Сравнивать Луческу с прежними тренерами Динамо неуместно. Перед ним был провальный этап у Хацкевича и Михайличенко, но тот же Михайличенко во времена своей первой каденции выигрывал чемпионат и неплохо выступал в группе Лиги чемпионов.
Поэтому сказать, что Луческу однозначно лучше нельзя. Он пока что дает результат, но не стоит забегать наперед и говорить, что Динамо нашло свой путь.
С тем же Ювентусом, как бы не хотелось, было безапелляционное поражение. В УПЛ у Луческу пока все идет гладко – он не нервничает, уверен в себе, но в нынешнем плотном графике и тут не стоит забегать наперед.
Так что, пока что еще прошло совсем мало времени, чтобы говорить, что Луческу лучше прошлых тренеров Динамо", - сказал Швец.
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