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Рома хочет переманить главу селекционной службы Шахтера
Португальцу предлагают должность спортивного директора Ромы
Итальянская "Рома" хочет пригласить на пост спортивного директора клуба главу селекционной службы "
По информации Tuttomercatoweb, представители "Ромы" уже провели две встречи с Боту, которые состоялись в Швейцарии и Англии. Также в ближайшее время может состояться еще одна встреча, на которой римляне постараются окончательно убедить португальского специалиста к переезду в столицу Италии.
Американским собственникам "Ромы" импонирует система Боту, благодаря которой в "Бенфике" он долгие годы находил малоизвестных футболистов, а затем выгодно продавал их в другие клубы. Подобную модель, которая приносила бы спортивный результат и прибыль клубу американцы хотели бы выстроить и в "Роме".
Также немаловажным фактором является и контакты Боту с главным тренером римлян Паулу Фонсекой, с которым селикционер плодотворно сотрудничал в "Шахтере".
Впрочем, издание также отмечает, что договориться с Боту "Роме" будет непросто. Ведь специалист в "Шахтере" исполняет роль не только скаута, но и советника президента клуба Рината Ахметова, имея очень значительные полномочия и свободу действий.
Кроме того, в настоящий момент футбольный рынок из-за коронавируса переживает не лучшие времена, что негативно влияет на количество и качество проводимых подавляемым большинством клубов сделок.
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