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Рома хочет переманить главу селекционной службы Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Португальцу предлагают должность спортивного директора Ромы

Рома хочет переманить главу селекционной службы Шахтера
Новина українською

Итальянская "Рома" хочет пригласить на пост спортивного директора клуба главу селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту,

По информации Tuttomercatoweb, представители "Ромы" уже провели две встречи с Боту, которые состоялись в Швейцарии и Англии. Также в ближайшее время может состояться еще одна встреча, на которой римляне постараются окончательно убедить португальского специалиста к переезду в столицу Италии.

Американским собственникам "Ромы" импонирует система Боту, благодаря которой в "Бенфике" он долгие годы находил малоизвестных футболистов, а затем выгодно продавал их в другие клубы. Подобную модель, которая приносила бы спортивный результат и прибыль клубу американцы хотели бы выстроить и в "Роме".

Также немаловажным фактором является и контакты Боту с главным тренером римлян Паулу Фонсекой, с которым селикционер плодотворно сотрудничал в "Шахтере".

Впрочем, издание также отмечает, что договориться с Боту "Роме" будет непросто. Ведь специалист в "Шахтере" исполняет роль не только скаута, но и советника президента клуба Рината Ахметова, имея очень значительные полномочия и свободу действий.

Кроме того, в настоящий момент футбольный рынок из-за коронавируса переживает не лучшие времена, что негативно влияет на количество и качество проводимых подавляемым большинством клубов сделок.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Жозе Боту
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
30.10.2020 в 19:46
Фонсека сучонок. Давно хочет раздерибанить Шахтер
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