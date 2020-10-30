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Остап Маркевич: Мы довольны игрой молодых игроков

Премьер-лига
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Итог матча с Шахтером от главного тренера Мариуполя

Остап Маркевич: Мы довольны игрой молодых игроков
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:4).

— У нас сегодня было много молодых игроков на поле. Мы довольны их игрой, несмотря на то, волнение, которое у них присутствовало перед игрой и в начале матче. Но позднее и особенно во втором тайме они смогли проявить себя на хорошем уровне. Хотя, я уверен, они понимают, что им еще много надо работать. Особенно в физическом аспекте. Они получили бесценный опыт, который им поможет в дальнейшем. Они поняли, какой ритм и какая интенсивность в матчах Премьер-лиги. Особенно в игре с таким соперником.

— Стал ли первый пенальти ключевым моментом в матче?

— Я не могу сказать, что это был какой-то определяющий момент. Естественно забитый гол (с пенальти или нет) — это довольно существенное преимущество для такой команды как "Шахтер".

— У Олега Кудрика сегодня было немало сэйвов. Можете отметить его игру?

— Я очень доволен его игрой. И команда благодарна ему за такую игру. Он показал высокий уровень. Думаю, эта игра добавит ему уверенности.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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