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Львов прервал серию без побед, которая насчитывала 19 матчей

Премьер-лига
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"Львов" минимально обыграл "Ворсклу"

Львов прервал серию без побед, которая насчитывала 19 матчей
Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Львов" дома минимально победил "Ворсклу".

Таким образом, львовский клуб прервал свою серию без побед, которая насчитывала 19 матчей (9 ничьих и 10 поражений).

До этого последний раз "Львов" побеждал на выезде донецкий "Олимпик" 23-го февраля.

После восьми туров "Львов" расположился на предпоследним месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов УПЛ
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