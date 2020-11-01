Премьер-лига
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Львов прервал серию без побед, которая насчитывала 19 матчей
"Львов" минимально обыграл "Ворсклу"
В матче 8-го тура чемпионата Украины
Таким образом, львовский клуб прервал свою серию без побед, которая насчитывала 19 матчей (9 ничьих и 10 поражений).
До этого последний раз "Львов" побеждал на выезде донецкий "Олимпик" 23-го февраля.
После восьми туров "Львов" расположился на предпоследним месте в турнирной таблице УПЛ.
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