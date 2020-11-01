Львов прервал серию без побед, которая насчитывала 19 матчей

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Львов" дома минимально победил "Ворсклу" .

Таким образом, львовский клуб прервал свою серию без побед, которая насчитывала 19 матчей (9 ничьих и 10 поражений).

До этого последний раз "Львов" побеждал на выезде донецкий "Олимпик" 23-го февраля.

После восьми туров "Львов" расположился на предпоследним месте в турнирной таблице УПЛ.