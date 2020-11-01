Львов - Ворскла 1:0. Выход из комы

Мы все успели списать ФК "Львов". После семи туров только глупцы делают выводы, но судите сами - ноль побед, одна ничья, 20 (!) пропущенных и низкое качество игры в обороне и атаке. За последнюю неделю в коллективе случились серьезные изменения - "сине-золотых" покинули главный тренер, вратарь, капитан, а Богунова еще и на два года отстранили от футбола. И вот в таком состоянии Виталий Шумский принял их в прошедший вторник. Это можно сравнить с покупкой подержанного автомобиля, на котором ты планировал отправиться в путешествие, а вместо этого тебе впарили машину без двигателя, дверей и со спущенными шинами. Тут нужно проделать долгую работу.

У "Ворсклы" ситуация обратная. Команда Максимова успела уже несколько раз подтвердить справедливость своего второго места, а неделю назад полтавцы удержали ничью с "Шахтером" - хорошо смотрелись до удаления, и в целом оставили приятное впечатление. До того приятное, что уже пошли разговоры о возможном претенденте на чемпионство...

Начало не предвещало в матче никакой интриги. "Ворскла" сходу забрала мяч и старалась играть активно первым номером. Моментов было не очень много, но несколько ударов Ребенка отметить стоить. Ветеран полтавской команды уже второй раз вышел в старте, и сегодня, в отличие от игры с "Шахтером", хорошо смотрелся не только в обороне. "Львов" терпел, выжидая своего шанса. И такой пришел - Ныч опасно пробил с угла штрафной, почти попав в дальную девятку. Гости никак не отреагировали, а стоило бы. Прошло не так много времени, как Шина хорошей передачей нашел все того же Ныча, и форвард, пошел один на всех, руководствуясь принципом - "вижу цель, не вижу препятствий". Защитники "Ворсклы" немного растерялись и позволили Назарию нанести удар - большего ему было не надо. Ризнык не дотянулся, а "Львов" вышел вперед.

Максимов был недоволен своей командой, заставляя их играть агрессивнее. Стоит отметить, что из-за травмы еще в первом тайме поле покинул Кулач, а это - лучший бомбардир полтавской команды. Сразу после перерыва Юрий Вильевич выпустил на поле Щербака, и молодой форвард мог сразу войти в историю. А точнее, вляпаться. Игроки "Львова" развели в центре поля, а Щербак сразу отмахнулся рукой от соперника. Один вопрос - зачем? Главный арбитр минуты три пересматривал эпизод на повторе, но вместо красной, покажи которую, никто бы не удивился, он достал из кармана "горчичник".

После этого эпизода имени Щербака, накал страстей в матче лишь увеличивался. "Ворскла" никак не хотела уменьшать давление на соперника, но ничего существенного не происходило. Более того, могли хоязева даже увеличивать преимущество, но Казлаускас далеко от себя отпустил мяч, выбегая на свидание с Ризныком. Наблюдая за игрой гостей складывалось впечатление, но они недооценили соперника до стартового свистка, а во время матча найти мотивацию очень непросто. В то же время, "Львов" хорошо играл сзади, не забывая и о контратаках.

Свой шанс спасти игру команда Максимова получила - Михоби рукой сыграл в своей штрафной на 90+7 минуте. Тут дело также не обошлось без ВАР, так сначала показалось, что и Пердута сыграл не по правилам. Однако Пасхал вновь принял решение в пользу гостей, указав на 11-метровую отметку. Роль лидера на себя взял Кане, решившись пробить в столь отвественный момент. Но с нервами совладать он не смог, нанеся слабый удар на удобной высоте, позволив Костику стать героем матча. Сразу после судья дал финальный свисток.

Что можно сказать по итогу? Футболисты "Львова" впервые в сезоне оправдали свое прозвище, всю игру, как львы, сражаясь за нужный результат. Оказывается, команда кое-что может и пока рано объявлять время смерти. Добыв первую победу с февраля месяца, "Львов" покинул последнее место, отправив туда "Рух". Как говорится, "буде бій".

Favbet-лига. 8-й тур

ФК Львов - Ворскла 1:0

Гол: Назарий Ныч 28

ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Михкель Айнсалу (Владимир Якимец 69), Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Энес Махмутович, Фране Чирьяк (Эрнест Антви 69), Максим Грисьо (Юрий Кравчук 79), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Иван Пешич 22), Руслан Степанюк (Денис Васин 82), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Артем Челядин (Дмитрий Щербак 46), Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Даниил Кравчук 72)

Предупреждения: Назарий Ныч 6, Максим Грисьо 41, Энес Махмутович 59 - Владислав Кулач 7, Дмитрий Щербак 49

Нереализованный пенальти: Ибрахим Кане 90+9