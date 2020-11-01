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Львов - Ворскла 1:0. Выход из комы

Премьер-лига
(4 голосов)

Точный удар Ныча приносит львовянам первую победу, и отправляет "Рух" на дно таблицы

Львов - Ворскла 1:0. Выход из комы
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы все успели списать ФК "Львов". После семи туров только глупцы делают выводы, но судите сами - ноль побед, одна ничья, 20 (!) пропущенных и низкое качество игры в обороне и атаке. За последнюю неделю в коллективе случились серьезные изменения - "сине-золотых" покинули главный тренер, вратарь, капитан, а Богунова еще и на два года отстранили от футбола. И вот в таком состоянии Виталий Шумский принял их в прошедший вторник. Это можно сравнить с покупкой подержанного автомобиля, на котором ты планировал отправиться в путешествие, а вместо этого тебе впарили машину без двигателя, дверей и со спущенными шинами. Тут нужно проделать долгую работу.

У "Ворсклы" ситуация обратная. Команда Максимова успела уже несколько раз подтвердить справедливость своего второго места, а неделю назад полтавцы удержали ничью с "Шахтером" - хорошо смотрелись до удаления, и в целом оставили приятное впечатление. До того приятное, что уже пошли разговоры о возможном претенденте на чемпионство...

Начало не предвещало в матче никакой интриги. "Ворскла" сходу забрала мяч и старалась играть активно первым номером. Моментов было не очень много, но несколько ударов Ребенка отметить стоить. Ветеран полтавской команды уже второй раз вышел в старте, и сегодня, в отличие от игры с "Шахтером", хорошо смотрелся не только в обороне. "Львов" терпел, выжидая своего шанса. И такой пришел - Ныч опасно пробил с угла штрафной, почти попав в дальную девятку. Гости никак не отреагировали, а стоило бы. Прошло не так много времени, как Шина хорошей передачей нашел все того же Ныча, и форвард, пошел один на всех, руководствуясь принципом - "вижу цель, не вижу препятствий". Защитники "Ворсклы" немного растерялись и позволили Назарию нанести удар - большего ему было не надо. Ризнык не дотянулся, а "Львов" вышел вперед.

Максимов был недоволен своей командой, заставляя их играть агрессивнее. Стоит отметить, что из-за травмы еще в первом тайме поле покинул Кулач, а это - лучший бомбардир полтавской команды. Сразу после перерыва Юрий Вильевич выпустил на поле Щербака, и молодой форвард мог сразу войти в историю. А точнее, вляпаться. Игроки "Львова" развели в центре поля, а Щербак сразу отмахнулся рукой от соперника. Один вопрос - зачем? Главный арбитр минуты три пересматривал эпизод на повторе, но вместо красной, покажи которую, никто бы не удивился, он достал из кармана "горчичник".

После этого эпизода имени Щербака, накал страстей в матче лишь увеличивался. "Ворскла" никак не хотела уменьшать давление на соперника, но ничего существенного не происходило. Более того, могли хоязева даже увеличивать преимущество, но Казлаускас далеко от себя отпустил мяч, выбегая на свидание с Ризныком. Наблюдая за игрой гостей складывалось впечатление, но они недооценили соперника до стартового свистка, а во время матча найти мотивацию очень непросто. В то же время, "Львов" хорошо играл сзади, не забывая и о контратаках.

Свой шанс спасти игру команда Максимова получила - Михоби рукой сыграл в своей штрафной на 90+7 минуте. Тут дело также не обошлось без ВАР, так сначала показалось, что и Пердута сыграл не по правилам. Однако Пасхал вновь принял решение в пользу гостей, указав на 11-метровую отметку. Роль лидера на себя взял Кане, решившись пробить в столь отвественный момент. Но с нервами совладать он не смог, нанеся слабый удар на удобной высоте, позволив Костику стать героем матча. Сразу после судья дал финальный свисток.

Что можно сказать по итогу? Футболисты "Львова" впервые в сезоне оправдали свое прозвище, всю игру, как львы, сражаясь за нужный результат. Оказывается, команда кое-что может и пока рано объявлять время смерти. Добыв первую победу с февраля месяца, "Львов" покинул последнее место, отправив туда "Рух". Как говорится, "буде бій".

Favbet-лига. 8-й тур
ФК Львов - Ворскла 1:0
Гол: Назарий Ныч 28
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Михкель Айнсалу (Владимир Якимец 69), Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Энес Махмутович, Фране Чирьяк (Эрнест Антви 69), Максим Грисьо (Юрий Кравчук 79), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Иван Пешич 22), Руслан Степанюк (Денис Васин 82), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Артем Челядин (Дмитрий Щербак 46), Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Даниил Кравчук 72)
Предупреждения: Назарий Ныч 6, Максим Грисьо 41, Энес Махмутович 59 - Владислав Кулач 7, Дмитрий Щербак 49
Нереализованный пенальти: Ибрахим Кане 90+9

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Назарий Ныч
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Комментарии (23)
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Golfik25 (Киев)
01.11.2020 в 19:49
Вот и Ворскла начала буксовать. Львов заслужил победу. Полтава решила, что 3 очка в кармане, но всё так просто оказалось.
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+7
0
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 19:42
Недооцінка завжди так закінчується. Львів бився насмерть і заслужив перемогу.
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+7
0
Pixelsavenue (Kiev)
01.11.2020 в 19:35
Просто Ворскла вышла на поле с мыслью, что у них уже 3 очка
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+4
0
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 19:44
Це завжди карається.
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
01.11.2020 в 19:26
Браво ЛЬвов ! Сконцентрировались, не проигрывали единоборства....Прекрасная команда ! Я за Вас !!!!!
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+7
-2
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 19:41
Дякую! Бажаю "Металісту-1925" якнайскорше увійти в Прем'єр-лігу. За Вашою командою стежу. Цікавий колектив, хороші футболісти... Є проблеми в командній грі, як мені здається... Але це можна виправити.
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+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
01.11.2020 в 19:15
Ух яка гра! Захоплююче видовище від початку і до кінця! Брак техніки і тактичної виучки команди компенсували величезним бажанням і самовіддачею! Браво! Це в рази цікавіше дивитись,ніж пісне,академічне катання мяча від Динамо.
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+6
-4
avatar
DOMENICO (Lviv)
01.11.2020 в 19:06
Молодці,що тут сказати)Львів бився,самовіддано грали.Сам матч дуже хороший був, до останньої хвилини. Полтава - серйозна команда цього року. Вдвічі приємно перемогти таку команду. Воротар - герой!і Респект Шумському за організацію команди! Скромний, толковий дядько. Пам'ятаю його ще як за Карпати виступав
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+11
-2
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 20:40
Так, в середині 1990х виступав за Карпати. До речі, герої матчу — Нич і Костик, також вихованці Карпат.
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0
0
bonek35
01.11.2020 в 19:06
вся вина на Максимову
Ответить
+1
-5
bonek35
01.11.2020 в 19:05
как можно этому(о...ю) давать бить пенальти????
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 19:05
Эх....... все не то, все не так)
Ответить
0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
01.11.2020 в 19:05
А мне Львов сегодня понравился. Неожиданно.Очень грамотно получилось сыграть. Опустили с небес на землю Максимова и компанию. Кто бы мог ожидать такой поворот ))?!
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+9
-4
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 19:39
Згоден. Я перед матчем казав, що недооцінка зіграє злий жарт з Ворсклою. Ну а Шумський дуже грамотний і спокійний тренер, у нього все вийде.
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+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 19:03
Вот тебе и Львов! Следующие туры покажут,был ли это лучик света или свет в конце туннеля у Львова.
Ответить
+5
-1
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 20:11
Все буде добре.
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 20:18
Удачи вам!
+2
0
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 20:36
Дякую! Стежу за Вашим "Кривбасом", є команда, є прогрес! Особливо помітний півзахисник Олександр П'ятов... Думаю, наступного року вже будете виступати в Першій лізі...!
Ответить
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 20:45
Извините,но я уже много лет за Шахтер "топлю",хотя и за Кривбассом слежу. В любом случае-спасибо!
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.11.2020 в 19:02
Сла-ба-ки
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+1
-2
avatar
Крестоносец (Полтава)
01.11.2020 в 19:01
Ну вот. Конец сказки. Теперь борьба за бронзу.
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
01.11.2020 в 19:06
Просто борьба. Рано делить медали.
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+9
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
01.11.2020 в 19:00
не смешно, Полтава. казалось бы - бери и занимай чистое второе
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+9
0


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