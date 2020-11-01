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ФК Львов - Ворскла 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

"Львы" прерывают 19-матчевую серию без побед

ФК Львов - Ворскла 1:0. Обзор матча и видео гола
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В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Львов" дома минимально обыграл "Ворсклу". Единственный мяч в поединке забил 21-летний форвард Назарий Ныч на 28-й минуте встречи. Полтавчане могли вырвать ничью, но Ибрахим Кане не реализовал пенальти в самой концовке встречи. Таким образом, "Львов" прерывает свою 19-матчевую серию побед,

Favbet-лига. 8-й тур
ФК Львов - Ворскла 1:0
Гол: Назарий Ныч 28
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Михкель Айнсалу (Владимир Якимец 69), Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Энес Махмутович, Фране Чирьяк (Эрнест Антви 69), Максим Грисьо (Юрий Кравчук 79), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Иван Пешич 22), Руслан Степанюк (Денис Васин 82), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Артем Челядин (Дмитрий Щербак 46), Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Даниил Кравчук 72)
Предупреждения: Назарий Ныч 6, Максим Грисьо 41, Энес Махмутович 59 - Владислав Кулач 7, Дмитрий Щербак 49
Нереализованный пенальти: Ибрахим Кане 90+9

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов УПЛ
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