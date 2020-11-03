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Кудрик: Не могу сказать, что я что-то доказывал Шахтеру

Премьер-лига
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Голкипер Мариуполя - о матче с Шахтером

Кудрик: Не могу сказать, что я что-то доказывал Шахтеру
Новина українською

Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:4).

"Не могу сказать, что я что-то доказывал "Шахтеру" или у меня была дополнительная мотивация из-за того, что это был дебют в Премьер-лиге за команду. Я просто старался помочь своей команде. Я много работаю и сегодня, считаю, я старался сделать максимум.

Хочу похвалить нашу команду. Несмотря ни на что мы бились. Вышли молодые ребята, и мы старались биться друг за друга. Понятно, что класс "Шахтера" выше нашего, но мы не сдавались и, считаю, показали достойную игру", - сказал Кудрик.

Напомним, что Кудрик является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" сыграл всего два матча.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Олег Кудрик
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Источник:
ФК Мариуполь

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