Претенденты на звание лучшего игрока Динамо в октябре: Цыганков, Шапаренко, де Пена, Вербич и Попов

Стартовало голосование на лучшего игрока "Динамо" в октябре.

На эту награду претендуют Виктор Цыганков, Карлос де Пена, Николай Шапаренко, Беньямин Вербич и Денис Попов.

В октябре "Динамо" сыграло шесть матчей - три победы, две ничьи и одно поражение.

4 октября. УПЛ. Динамо - Заря - 1:1

17 октября. УПЛ. Рух - Динамо - 0:2

20 октября. ЛЧ. Динамо - Ювентус - 0:2

24 октября. УПЛ. Динамо - Александрия - 1:0

28 октября. ЛЧ. Ференцварош - Динамо - 2:2

31 октября. УПЛ. Днепр-1 - Динамо - 1:2