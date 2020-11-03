  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Претенденты на звание лучшего игрока Динамо в октябре: Цыганков, Шапаренко, де Пена, Вербич и Попов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Претенденты на звание лучшего игрока Динамо в октябре: Цыганков, Шапаренко, де Пена, Вербич и Попов

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто лучший?

Претенденты на звание лучшего игрока Динамо в октябре: Цыганков, Шапаренко, де Пена, Вербич и Попов
Новина українською

Стартовало голосование на лучшего игрока "Динамо" в октябре.

На эту награду претендуют Виктор Цыганков, Карлос де Пена, Николай Шапаренко, Беньямин Вербич и Денис Попов.

В октябре "Динамо" сыграло шесть матчей - три победы, две ничьи и одно поражение.

4 октября. УПЛ. Динамо - Заря - 1:1

17 октября. УПЛ. Рух - Динамо - 0:2

20 октября. ЛЧ. Динамо - Ювентус - 0:2

24 октября. УПЛ. Динамо - Александрия - 1:0

28 октября. ЛЧ. Ференцварош - Динамо - 2:2

31 октября. УПЛ. Днепр-1 - Динамо - 1:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
martinchik (Bogorodchanu)
03.11.2020 в 10:30
Думаю що Шапаренко! Його дії на полі виглядають не на його роки. Впевненність, нестандартні рішення, самовіддача. Це, я думаю, робить його кращим в команді!
Ответить
0
0
Komendor (Запорожье)
03.11.2020 в 10:35
Та ні. Шо тут думати? Зразу віддати пальму,чи що там,Цыганкову!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...