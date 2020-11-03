Премьер-лига
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Претенденты на звание лучшего игрока Динамо в октябре: Цыганков, Шапаренко, де Пена, Вербич и Попов
Кто лучший?
Стартовало голосование на лучшего игрока
На эту награду претендуют Виктор Цыганков, Карлос де Пена, Николай Шапаренко, Беньямин Вербич и Денис Попов.
В октябре "Динамо" сыграло шесть матчей - три победы, две ничьи и одно поражение.
4 октября. УПЛ. Динамо - Заря - 1:1
17 октября. УПЛ. Рух - Динамо - 0:2
20 октября. ЛЧ. Динамо - Ювентус - 0:2
24 октября. УПЛ. Динамо - Александрия - 1:0
28 октября. ЛЧ. Ференцварош - Динамо - 2:2
31 октября. УПЛ. Днепр-1 - Динамо - 1:2
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Источник:Официальный сайт Динамо
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Комментарии (2)
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martinchik (Bogorodchanu)
03.11.2020 в 10:30
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Komendor (Запорожье)
03.11.2020 в 10:35
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