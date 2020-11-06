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Кривцов: Думаю, мы примерно в равных условиях с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Плюс-минус одинаковое состояние команд?

Кривцов: Думаю, мы примерно в равных условиях с Динамо
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины против киевского "Динамо".

- И с турнирной точки зрения, и не только, мы знаем, насколько важны эти матчи для "Шахтера" и "Динамо". Это украинское "класико". Тем более мы должны после такой не очень удачной игры реабилитироваться перед болельщиками.

Думаю, мы примерно в равных условиях. Сейчас есть некоторые проблемы у "Динамо" из-за коронавируса, но у нас, в свою очередь, тоже. Мы буквально неделю потренировались всем составом, так что, я думаю, плюс-минус одинаковое состояние, - сказал Кривцов.

Напомним, после восьми туров УПЛ "Шахтер" отстает от "Динамо" на четыре очка.

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В статье: Сергей Кривцов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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zabo44
06.11.2020 в 12:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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vlotko (Броди)
06.11.2020 в 11:33
Не в рівних умовах, ШД на день більше матиме часу для відновлення. І в матчі з німцями, ШД не особливо напружувався (особливо його бразильці), нікуди не їхав - грав вдома. У ДК одна дорога щось вартує, гравці ШД вже подолали вірус і вийшли з обсервації, в Динамо все тільки в розгарі,можливо, знову будуть проблеми з складом.
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