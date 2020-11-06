Кривцов: Думаю, мы примерно в равных условиях с Динамо

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины против киевского "Динамо".

- И с турнирной точки зрения, и не только, мы знаем, насколько важны эти матчи для "Шахтера" и "Динамо". Это украинское "класико". Тем более мы должны после такой не очень удачной игры реабилитироваться перед болельщиками.

Думаю, мы примерно в равных условиях. Сейчас есть некоторые проблемы у "Динамо" из-за коронавируса, но у нас, в свою очередь, тоже. Мы буквально неделю потренировались всем составом, так что, я думаю, плюс-минус одинаковое состояние, - сказал Кривцов.

Напомним, после восьми туров УПЛ "Шахтер" отстает от "Динамо" на четыре очка.