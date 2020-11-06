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Кривцов: Думаю, мы примерно в равных условиях с Динамо
Плюс-минус одинаковое состояние команд?
Защитник "Шахтера"
- И с турнирной точки зрения, и не только, мы знаем, насколько важны эти матчи для "Шахтера" и "Динамо". Это украинское "класико". Тем более мы должны после такой не очень удачной игры реабилитироваться перед болельщиками.
Думаю, мы примерно в равных условиях. Сейчас есть некоторые проблемы у "Динамо" из-за коронавируса, но у нас, в свою очередь, тоже. Мы буквально неделю потренировались всем составом, так что, я думаю, плюс-минус одинаковое состояние, - сказал Кривцов.
Напомним, после восьми туров УПЛ "Шахтер" отстает от "Динамо" на четыре очка.
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