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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов опережает Днепр-1. Турнирная таблица УПЛ 2020/21

Премьер-лига
(25 голосов)

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Львов опережает Днепр-1. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
UA-Футбол
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Актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.

Напомним, что по итогам чемпионата две лучшие команды попадают в Лигу чемпионов УЕФА, а ещё три коллектива получат путёвки в два других еврокубковых турнира: Лигу Европы и Лигу конференций. Коллектив, который займёт последнее место в таблице, вылетает из УПЛ.

Ожидается, что в сезоне-2021/22 в Премьер-лиге будет играть 16 команд.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Динамо 12 9 2 1 23-8 +15 29 0
2 Шахтер 12 7 5 0 30-11 +19 26 0
3 Десна 12 5 5 2 16-11 +5 20 0
4 Ворскла 12 5 4 3 16-9 +7 19 0
5 Олимпик 12 5 2 5 20-20 0 17 0
6 Колос 12 4 5 3 16-14 +2 17 0
7 Заря 11 4 5 2 21-10 +11 17 0
8 ФК Александрия 12 4 4 4 19-16 +3 16 0
9 ФК Мариуполь 12 4 4 4 14-17 -3 16 0
10 Ингулец 12 1 8 3 13-17 -4 11 0
11 ФК Минай 11 2 3 6 8-22 -14 9 0
12 ФК Львов 12 2 3 7 8-26 -18 9 0
13 СК Днепр-1 12 2 2 8 15-24 -9 8 0
14 Рух 12 0 6 6 8-22 -14 6 0
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(25 голосов)
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Комментарии (34)
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Счётчик шансов (Полтава)
06.12.2020 в 22:49
Не удалить ворсклянина уже считается дурным тоном. Внесите изменения в правила футбола хоть за зиму. (Что Ворскла никогда не должна покидать поле в полном составе)
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0
-3
Пришта Литин (Киев)
06.12.2020 в 21:39
Весной будет жесткая конкуренция за бронзу. Думаю реально будут бороться Зоря, Ворскла, Десна.
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+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
07.12.2020 в 10:37
Ты пессимист, я верю, что и Динамо сможет навязать им борьбу!
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0
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
06.12.2020 в 19:20
ЗАРЯ потеряла как минимум 9 очков-ОЙ а это второе третье место с Ш
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+6
0
Golfik25 (Киев)
06.12.2020 в 19:20
Ворскла с 3 места уже на 5 опустилась.. Жаль, в начале сезона отлично себя показывали.
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+3
-4
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
06.12.2020 в 12:16
Слава Богу, есть хоть какая-то интрига! Очень даже хочу, чтобы в этом году чемпионом стало ДК, от этого выиграют все и всё!
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+8
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
06.12.2020 в 11:35
....сколько вы уже будете мусолить эту страницу "рукотворные" в редакции, ...не надоело? Что на обновления ума не хватает? Стыдоба!....
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+3
-1
миг-25 (киев)
28.11.2020 в 22:48
Вернее Бездомные донецкие Бомжи-не хотят уползать из Киева -им на мусорниках лучше чем на городе- помойке -Донецке
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+16
-24
Vixi73 (Uzhgorod)
29.11.2020 в 23:35
Можеш и ты бездомным и голожопым скоро остаться))
Ответить
+15
-7
avatar
scorpius (Ck)
05.12.2020 в 19:25
Неужели психбольницы №1 больше не будет?
+8
-3
schabay (Краснодон)
05.12.2020 в 19:29
Возле ЖД вокзала у его прописка (под мостом) - там много сбитых тараканов
+4
-6
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
06.12.2020 в 10:14
Они как саранча, пока все не сожрут, не свалят. Надо тратить рыжую дрянь
Ответить
+4
-6
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:47
Шахтёр до сих пор не отпускает, а Киев? Ну как-то так... )))
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0
-9
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.11.2020 в 22:04
Дашка Сырник: «Я разговаривал с презервадентом, он сказал, что лучше было проиграть, чем выиграть с такой игрой»
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+13
-10
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usovvictor (Kharkov)
09.11.2020 в 14:27
...ну страсти улеглись, теперь можно спокойно оглянуться, ...и...и...как всегда, наши ожидания опередили и подвели нас. Что ждали от Динамо - вот сейчас выйдет и задаст Шахтеру? На чем, на одном желании и "мудром" "деде", который сделал небывалое, вернул Динамо в строй - да,да, - в строй УПЛ, но только вернул, но не вырастил. С судорожными метениями игр в УПЛ и международке с короновирусом, тут не до систематике, дай бог живым остаться при таком дроблении состава (Шахтер тоже, но у него игроки профессиональнее и подготовка мощная, накатанная). А Динамо с короной хватается за кого угодно, лишь бы дыры заткнуть. Матч показал, насколько Динамо еще сырое во всех вариантов (давайте уж правду), супряги и прочие, которых пытается "вытащить" "дед" просто тонут в играх. Четкой организации игры не наблюдается, т.к. идет из за К (в дальнейшем корона) перестановка мест .и игроков их замены, теряется тактика и системность. По вратарям совсем ужас. Все победы и ничьи в ЛЧ - все на жилах, на самом тоненьком, ...и все таки это заслуга Луческо - выживание, выживание в любых условиях, когда у тебя нет ресурсов . Я удивляюсь, за этот короткий срок такой длинный и извилистый путь Динамо. А вот то, что в игре нет ведущего мудрого "самца", - это показательно. Сидарчук - вместо того, чтобы вести команду, он ее просто губит. Как можно быть капитаном с оторванной головой напрочь, Мирча сделал глубокую ошибку и этот просчет повлиял на весь матч. Ну и по матчу - посмотрите статистику точных передач и все станет ясно. До удаления Динамо держалось достойно, затем пошли ньюансы. У Шахтера глубокие наработки домашние, за счет чего они гнулись, но спокойно выдерживали натиск (причем как качели работали оба фланга), у Динамо разрозненное, в надежде на выход, а во 2-м раз нет выхода, то нет и Шапаренко и вкупе остальных сильных игроков - некому показывать, раз в глухой защите, всплески - это не то. Очень жаль ошибка вратаря, но это бывает и у сильных мира сего, зато Сидарчук свел все усилия на нет. Подведя черту, все таки скажу - я доволен Динамо, оно боролось до конца, это его дух - драться. Сырое, еще не оформленное полностью, с немыслимыми заменами, Динамо как и все борется, выигрывает и проигрывает, но неумолимо идет к победам, а наш "дед", как может формирует сиеминутный состав, несмотря на К и прочие негоразды. Разве мы могли думать полгода назад, что Динамо, хоть и на тоненького, будет возглавлять таблицу. И прекратите хаять игроков, они еще не в "обойме" жесткой привязки в составе, им несвойственно играть в "тактику" при сиюминутной перегруппировке Луческо в заменах и своего места на поле из за всяких К и травм. Относитесь сейчас к Динамо очень взвешанно - команда заслуживает это, несмотря на свой такой извилистый путь....
Ответить
+8
-25
vgolovan (полтава)
20.11.2020 в 21:56
ты о чем вообще писал то хоть сам понял
Ответить
+16
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
29.11.2020 в 07:49
...кроме гляделок наверно и мозги есть... Тогда коротко суть - на данный момент комента... Это повтор страницы. Динамо сырое еще, Шахтер превалирует еще, поэтому к Динамо надо относится с поправками (не в коем случае не выгораживаю), трудно состав на игру собрать, поэтому такие перегибы в играх, когда Шахтер в запасе имеет хороший резерв, т.е. устойчив. Правда со своей "устойчивостью" он чуть не потерял с Днепр 1 очки сегодня. О настоящем дерби еще рано с таким Динамо говорить.. Все видно будет к концу сезона, поэтому и заступился, рановато начали "критику" по полной....
+3
-9
avatar
ascent (Луксор)
22.11.2020 в 19:55
Поддерживаю полностью. Думаю, что в конце сезона Луческу, как и Ребров ранее, обратится к Суркису и скажет, что не видит перспектив с нынешним составом и что он сделал всё, что смог... и уйдет.
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+6
-24
маклауд (Украина)
22.11.2020 в 21:10
бредни шизофренического обострения у динамофоба.
Ответить
+13
-10
Alex.696 (Немирів)
28.11.2020 в 20:07
Під Боруссію шохтьор теж вгнувся? Аж на 0-10? А ще качелі від 0-6 до 0-4?
Ответить
+6
-6
Просто Квашин (Харьков)
28.11.2020 в 22:22
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…Зелёное?Нет! Рябое!
Ответить
+4
-2
Пришта Литин (Киев)
06.12.2020 в 21:35
ты видно хороший онанист!))
Ответить
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
07.12.2020 в 11:11
Милостивый сударь, если уж Вам так жизненно необходимо явить миру необъятный пост всех своих умозаключений, потрудитесь сделать его удобочитаемым, наглядным. И воздержитесь от ошибок (очень прошу), ибо знаки препинания, понимаю, это приходит с возрастом, Вы еще будете учиться в 5 классе - там научат! будьте здоровы. Заранее, благодарю!
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
09.11.2020 в 04:00
Хей! Ворскла и Заря уже тоже сыграли по 9 матчей! Спим?
Ответить
+7
-1
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 23:05
Как бы ни играли в дальнейшем киевляне-традиционные и киевляне-вагинальные, как бы не менялась турнирная таблица, в одном можно быть уверенам: чемпионом будет киевская команда! Юзовке чемпионства не видать!
Ответить
+16
-14
aleks68
08.11.2020 в 23:23
в курячих лозах все такие?помечтай пока ещё можно.
Ответить
+10
-14
schabay (Краснодон)
05.12.2020 в 19:21
Он Мудрый и не мечтает - он помёт метает
+1
-4
balamyt (Boston)
30.11.2020 в 01:19
А мне лично Пофигу кто в Украине станет Чемпиеном...т.к. только в Топ. чемионате типа АПЛ Чемпионы меняются регулярно и есть постоянная интрига..,которая в Украине искусствено уничтожается в угоду только двух клубов..Поэтому ни Днепру ни МХ не дали стать Чемпи..енами ..хоть по разу...Кто от этого выиграл..НИКТО..поэтому в Межд. Кубках Завал....а ПЛ убожество..Конечно мне скажут что в Украине денег нет развивать футбол и укр-е легионеры мало где блещут..в отличии от таких малых стран как Хорватия ,Голандия ,Дания ,Швейцария ,Бельгия и теперь еще Норверия и Исландия ..Их игроки везде сейчас востребованы..Наверно нужно делать ПЛ более конкурентной ..тогда укр. футболисты будут более заметны и востребованы..а ЧЕМП. более интересным. .И когла закончится КОРОНА трибуны не будут снова пустовать..Сейчас во всем фут Мире идет интересная борьба с фут. авторитетами..Барсой ,Реалом ,Ювентусом ,Ливерпулем ,МС и др. и Никто не паникует...Это должно быть интересно для развития футбола в Мире..А в Украине Все как в болоте..Шахтер или ДинамоК сыграли в ничью или Не дай Бог проиграли...Катастрофа...Только тогда ,когда Это станет Нормой ,я скаже что Футбол в Украине развивается в правильном направлении..
Ответить
+2
-9
schabay (Краснодон)
05.12.2020 в 19:25
Если пофиг - то чё здесь забыл? Прошёл бы мимо, ан нет - значит не звезди что пофиг. Днепр это город или река?А фк который цифровой - ?
+4
-3
balamyt (Boston)
06.12.2020 в 20:42
Меня волнует уровень фубола в Украине . Чтобы была здоровая конкуренция в ПЛ ,на которую Никто не влияет.. Когда в ЛЧ и ЛЕ бы выступали команды уровня ФК Днепр и МХ разлива 2014-2015 г.г.
0
-1
Юра с Амура (Дніпро)
08.11.2020 в 22:33
Он-лайн у вас кривой. Кто у вас его ведёт? Передайте ему, что там надо указывать конечный результат игры, а не оставлять счёт таким, каким он был на момент, когда автор пошел поссать...Последний пример - 2 лига, гр Б, Перемога - Николаев-2, висит 1:1
Ответить
+9
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
08.11.2020 в 22:56
С онлайном прямо беда. Счет, кто забил голы, составы игроков и раскладка их на поле - все бросается в начале или на пол-дороги. Если не хватает рук вести по-человечески - лучше вообще не начинать, а закрыть эти онлайны и не мучать жо.пу.
Ответить
+13
-1
Dynamo_for the best (Киев)
08.11.2020 в 19:30
UA-football курвиться... печалька
Ответить
+15
-2
Юра с Амура (Дніпро)
08.11.2020 в 18:49
Хорошо бы, чтобы таблицы ВСЕГДА были доступны на главной и обновлялись сразу. Хотя... Что с вас взять, если у вас в онлайн в кубковых матчах, закончившихся в осн.время вничью, так и продолжает висеть этот результат, без намека на победителя в доп.время или пенальти.
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+18
-1


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