Премьер-лига
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Львов опережает Днепр-1. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
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Актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.
Напомним, что по итогам чемпионата две лучшие команды попадают в Лигу чемпионов УЕФА, а ещё три коллектива получат путёвки в два других еврокубковых турнира: Лигу Европы и Лигу конференций. Коллектив, который займёт последнее место в таблице, вылетает из УПЛ.
Ожидается, что в сезоне-2021/22 в Премьер-лиге будет играть 16 команд.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|12
|9
|2
|1
|23-8
|+15
|29
|0
|2
|Шахтер
|12
|7
|5
|0
|30-11
|+19
|26
|0
|3
|Десна
|12
|5
|5
|2
|16-11
|+5
|20
|0
|4
|Ворскла
|12
|5
|4
|3
|16-9
|+7
|19
|0
|5
|Олимпик
|12
|5
|2
|5
|20-20
|0
|17
|0
|6
|Колос
|12
|4
|5
|3
|16-14
|+2
|17
|0
|7
|Заря
|11
|4
|5
|2
|21-10
|+11
|17
|0
|8
|ФК Александрия
|12
|4
|4
|4
|19-16
|+3
|16
|0
|9
|ФК Мариуполь
|12
|4
|4
|4
|14-17
|-3
|16
|0
|10
|Ингулец
|12
|1
|8
|3
|13-17
|-4
|11
|0
|11
|ФК Минай
|11
|2
|3
|6
|8-22
|-14
|9
|0
|12
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|8-26
|-18
|9
|0
|13
|СК Днепр-1
|12
|2
|2
|8
|15-24
|-9
|8
|0
|14
|Рух
|12
|0
|6
|6
|8-22
|-14
|6
|0
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Комментарии (34)
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ascent (Луксор)
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