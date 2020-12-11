Львов опережает Днепр-1. Турнирная таблица УПЛ 2020/21

...ну страсти улеглись, теперь можно спокойно оглянуться, ...и...и...как всегда, наши ожидания опередили и подвели нас. Что ждали от Динамо - вот сейчас выйдет и задаст Шахтеру? На чем, на одном желании и "мудром" "деде", который сделал небывалое, вернул Динамо в строй - да,да, - в строй УПЛ, но только вернул, но не вырастил. С судорожными метениями игр в УПЛ и международке с короновирусом, тут не до систематике, дай бог живым остаться при таком дроблении состава (Шахтер тоже, но у него игроки профессиональнее и подготовка мощная, накатанная). А Динамо с короной хватается за кого угодно, лишь бы дыры заткнуть. Матч показал, насколько Динамо еще сырое во всех вариантов (давайте уж правду), супряги и прочие, которых пытается "вытащить" "дед" просто тонут в играх. Четкой организации игры не наблюдается, т.к. идет из за К (в дальнейшем корона) перестановка мест .и игроков их замены, теряется тактика и системность. По вратарям совсем ужас. Все победы и ничьи в ЛЧ - все на жилах, на самом тоненьком, ...и все таки это заслуга Луческо - выживание, выживание в любых условиях, когда у тебя нет ресурсов . Я удивляюсь, за этот короткий срок такой длинный и извилистый путь Динамо. А вот то, что в игре нет ведущего мудрого "самца", - это показательно. Сидарчук - вместо того, чтобы вести команду, он ее просто губит. Как можно быть капитаном с оторванной головой напрочь, Мирча сделал глубокую ошибку и этот просчет повлиял на весь матч. Ну и по матчу - посмотрите статистику точных передач и все станет ясно. До удаления Динамо держалось достойно, затем пошли ньюансы. У Шахтера глубокие наработки домашние, за счет чего они гнулись, но спокойно выдерживали натиск (причем как качели работали оба фланга), у Динамо разрозненное, в надежде на выход, а во 2-м раз нет выхода, то нет и Шапаренко и вкупе остальных сильных игроков - некому показывать, раз в глухой защите, всплески - это не то. Очень жаль ошибка вратаря, но это бывает и у сильных мира сего, зато Сидарчук свел все усилия на нет. Подведя черту, все таки скажу - я доволен Динамо, оно боролось до конца, это его дух - драться. Сырое, еще не оформленное полностью, с немыслимыми заменами, Динамо как и все борется, выигрывает и проигрывает, но неумолимо идет к победам, а наш "дед", как может формирует сиеминутный состав, несмотря на К и прочие негоразды. Разве мы могли думать полгода назад, что Динамо, хоть и на тоненького, будет возглавлять таблицу. И прекратите хаять игроков, они еще не в "обойме" жесткой привязки в составе, им несвойственно играть в "тактику" при сиюминутной перегруппировке Луческо в заменах и своего места на поле из за всяких К и травм. Относитесь сейчас к Динамо очень взвешанно - команда заслуживает это, несмотря на свой такой извилистый путь....