Одни атакуют, другие - побеждают. Днепр-1 - Колос 0:2

Стартовый состав "Колоса" открыл пару важных новостей: во-первых, вернулись в строй Петров, Новак и Волынец, добавив надёжности не самой надёжной в последних играх обороне. Во-вторых, место в старте впервые с сентября получил Селезнёв, который продолжает идти к абсолютному рекорду по голам в чемпионатах Украины. У форварда это получается, хоть пока и при помощи пенальти. У днепрян, к слову, также были изменения на позиции нападающего: Хобленко вытеснил из старта Довбика, впервые при Игоре Йовичевиче заработав место в основном составе.

"Днепр-1" включился с первых минут и стал агрессивно обострять игру. Не хватало двух составляющих: удара точно в створ и удара, с которым не справился бы Волынец.

Например, неплохо били Дубинчак и дважды Булеца, но с обострением от них справился голкипер, а Хобленко немного не докрутил в правую "девятку". Ещё была классная идея с розыгрышем углового, однако днепрянне, похоже, сами не поняли, кого нужно выводить на удар.

"Колос" впереди практически не запомнился. "Днепр-1" постоянно шёл вперёд, поэтому у гостей были редкие попытки разве что убежать в контратаку. Одну из них ковалёвцы разгоняли "два в три", но Антюха при попытке пробить накрыли.

Гол случился в эпизоде, который и угрозой назвать тяжело. Заброс из глубины нашёл руку Логинова, рефери только спустя полторы минуты посмотрел повтор и назначил "точку". Забил самый результативный футболист этого сезона УПЛ по голам с пенальти.

У днепрян после смены счёта были возможности через пас вскрыть оборону гостей, но опять-таки - не было удара.

В стартовые секунды второй половины Селезнёв мог снимать вопросы о победителе пары, замкнув подачу Богданова. Но повтор показал, что 35-летний форвард находился в офсайде.

Впрочем, "Днепр-1" не смог избежать второго гола: Тейлор зачем-то пошёл в обводку около чужой штрафной, потерял мяч и привёз контратаку на свои ворота: Антюх и Смирный её результативно завершили.

Как действовать против соперника, который при игре без мяча переходит на схему в пять защитников и четыре хава, днепряне так и не разобрались. У хозяев было много желания, но столько же сумбура. Даже один опасный момент за вторые 45 минут банда Йовичевича не выжала.

"Колос" дотягивается в таблице к "Ворскле" и делит с полтавчанами, которым играть в воскресенье, третью строчку. Днепряне при неудобной тактике соперника размякли и сейчас замыкают десятку.

Фото - УПЛ

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Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Владимир Володин (Херсон)

СК Днепр-1 - Колос 0:2

Голы: Евгений Селезнев 25 (пен.), Евгений Смирный 58

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Игорь Когут (Дмитрий Коркишко 86), Алексей Хобленко (Алексей Чичиков 70), Сергей Булеца (Франциско Ди Франко 86), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко (Андрей Цуриков 70), Арсений Батагов (Артем Довбик 37), Александр Пихалёнок

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Евгений Смирный (Олег Ильин 80), Денис Антюх (Евгений Морозко 72), Евгений Селезнев (Владимир Лысенко 72), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Евгений Новак, Никита Кравченко, Павел Ореховский, Андрей Богданов (Вадим Милько 89)

Предупреждения: Сергей Логинов 24, Игорь Когут 27, Алексей Хобленко 30 - Кирилл Петров 20, Евгений Смирный 39, Никита Кравченко 85, Олег Ильин 90