Денисов: Пока матчи бесплатно транслируются на YouTube, клубы и спортивные редакции будут исчезать

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение относительно бесплатных трансляций матчей УПЛ на Youtube.

"Некоторые клубы транслируются на YouTube. Мне кажется, пока они будут так делать - у нас будут исчезать клубы и спортивные редакции на телеканалах. Потому что одни могут делать трансляции на YouTube, а мы и вы, наши подписчики, вместе развиваем украинский футбол, инвестируем в него наши средства. Поэтому я за это могу быть только благодарен.

Всё что неестественно, рано или поздно закончится плохо. Собственники клубов зададут вопрос менеджменту: где доходы? И если этих доходов не будет, если доходы не будут расти из года в год, каждый будет иметь риск – на следующий день проснуться, а в городе не окажется любимой команды. Так страдают болельщики того самого "Металлиста" и "Днепра". Львовские "Карпаты" - это самый живой и близкий пример. Команды больше нет", - сказал Денисов.

Напомним, что в нынешнем сезоне бесплатно свои домашние матчи через транслятора на Youtube транслируют "Динамо", "Заря" и "Днепр-1".