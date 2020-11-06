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Денисов: Пока матчи бесплатно транслируются на YouTube, клубы и спортивные редакции будут исчезать

Премьер-лига
(3 голосов)

Директор канало Футбол не видит будущего у бесплатных трансляций

Денисов: Пока матчи бесплатно транслируются на YouTube, клубы и спортивные редакции будут исчезать
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение относительно бесплатных трансляций матчей УПЛ на Youtube.

"Некоторые клубы транслируются на YouTube. Мне кажется, пока они будут так делать - у нас будут исчезать клубы и спортивные редакции на телеканалах. Потому что одни могут делать трансляции на YouTube, а мы и вы, наши подписчики, вместе развиваем украинский футбол, инвестируем в него наши средства. Поэтому я за это могу быть только благодарен.

Всё что неестественно, рано или поздно закончится плохо. Собственники клубов зададут вопрос менеджменту: где доходы? И если этих доходов не будет, если доходы не будут расти из года в год, каждый будет иметь риск – на следующий день проснуться, а в городе не окажется любимой команды. Так страдают болельщики того самого "Металлиста" и "Днепра". Львовские "Карпаты" - это самый живой и близкий пример. Команды больше нет", - сказал Денисов.

Напомним, что в нынешнем сезоне бесплатно свои домашние матчи через транслятора на Youtube транслируют "Динамо", "Заря" и "Днепр-1".

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол телепул
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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amg333 (Kyiv )
06.11.2020 в 23:11
Правильно делают,может тогда поскорей закроетесь со своей не зангажированной аналИТИКОЙ
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+3
0
Хиденг (Днепр)
06.11.2020 в 23:02
Вторую неделю переживает бедняга, что на футболах "В бой идут одни старики" крутить будут... А как переживает за болельщиков Металлиста и Днепра!!!
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+4
0
amg333 (Kyiv )
06.11.2020 в 23:13
ага,у пенисова аж аппетит пропал,так бедненький переживает за другие клубы
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
06.11.2020 в 23:01
У 2008, коли створювали УПЛ, українці були раза в 2 платоспроможніші, ніж зараз, але ніхто навіть не заікався, що УПЛ має бути виключно платною! Навпаки, тоді був вибір - дивитися на ТК Футбол 1 в HD-якості за бабки або на Ут1 в поганій якості і з коментатором Савелієм, але безплатно і на кімнатну антену в кожному селі! Зараз замість Ут1 - Ютюб! А ще тоді Ут1 і ЛЧ,і кубок УЄФА показував і якось за рахунок реклами жив!
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
06.11.2020 в 23:05
в 2 раза - это громко казано. курс доллара повысился в 5 раз. И люди обеднели с того времени на столько же.
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
06.11.2020 в 22:34
Якщо чесно,то треба ще платити щоб дивилися.
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+5
0
avatar
palmotron (Бровари)
06.11.2020 в 22:38
Краще не скажеш!..
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+2
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
06.11.2020 в 22:33
Все не угомонится, хаять ДК в ютубе зась,жаба и душит.
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
06.11.2020 в 22:26
Пускай огласит, сколько Денисов платит клубам. И потом сравним, на сколько это хватает на годовой бюджет.
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
06.11.2020 в 22:25
Алчный Ара Пенисов....
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+4
0


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