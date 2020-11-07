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Супряга также заболел на COVID-19 и пропустит игру с Шахтером – источник
Киевляне лишились еще и основного форварда
У форварда "Динамо" Владислава Супряги диагностирован коронавирус, сообщают "Футбол NEWS".
Эту же информацию подтвердили Meta Ratings. Источник отмечает, что результат был получен по итогам тестирования, которое сдавали все игроки, вызванные в расположение сборной Украины.
Учитывая ситуацию в киевском клубе, УПЛ рассматривает возможность обязать "Динамо" сдать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем 9-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится 8 ноября в 17.00.
Напомним, ранее в киевском клубе заболели на COVID-19 восемь основных игроков. В частности, вратари Бущан и Бойко, защитники Миколенко и Караваев, полузащитники Шапаренко, Дуелунд, Цитаишвили и Гармаш.
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