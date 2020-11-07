  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Супряга также заболел на COVID-19 и пропустит игру с Шахтером – источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супряга также заболел на COVID-19 и пропустит игру с Шахтером – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне лишились еще и основного форварда

Супряга также заболел на COVID-19 и пропустит игру с Шахтером – источник
Новина українською

У форварда "Динамо" Владислава Супряги диагностирован коронавирус, сообщают "Футбол NEWS".

Эту же информацию подтвердили Meta Ratings. Источник отмечает, что результат был получен по итогам тестирования, которое сдавали все игроки, вызванные в расположение сборной Украины.

Учитывая ситуацию в киевском клубе, УПЛ рассматривает возможность обязать "Динамо" сдать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем 9-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится 8 ноября в 17.00.

Напомним, ранее в киевском клубе заболели на COVID-19 восемь основных игроков. В частности, вратари Бущан и Бойко, защитники Миколенко и Караваев, полузащитники Шапаренко, Дуелунд, Цитаишвили и Гармаш.

Читайте такжеДинамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 11:24
Здоровья ему... корона гадка та підступна хвороба... Но с точки зрения дерби это только усилит позиции ДК в атаке... 9 игр без забитых. Какая завидная стабильность для игрока сборной ...
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
07.11.2020 в 11:13
а вы заметили, что Супряга все более вальяжнее и вальяжнее начал играть, как раз после того, как Динамо отпустило Соля в аренду, по сути, единственного сменщика Супряги непосредственно по позиции центр.форварда? )) Пацан конкретно болт положил, когда понял, что его некем менять. Так что может это не такая уже и потеря, пусть сидит на карантине и поведение обдумает свое ;)
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.11.2020 в 11:13
Блин..... теперь у Шахты будут проблемы!
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...