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Соломон и Абу Ханна получили вызов в сборную Израиля

Премьер-лига
(1 голосов)

Израильские легионеры вызваны в национальную команду

Соломон и Абу Ханна получили вызов в сборную Израиля
Новина українською

Главный тренер сборной Израиля Виллибальд Руттенштайнер огласил заявку на товарищеский матч с Норвегией и встречи Лиги наций с Чехией и Шотландией.

В список 24-х игроков попали и представители УПЛ – вингер "Шахтера" Манор Соломон и защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна.

  • Вратари: Ариэль Харуш, Итамар Ницан, Офир Марциано
  • Защитники: Эли Даса, Маор Кандиль, Хатем Эльхамед, Йоэль Абу-Ханна, Орель Дгани, Эйтан Тиби, Ширан Еини, Талеб Таватха, Сун Менахем
  • Полузащитники: Нир Битон, Дан Глазер, Нета Лави, Дор Перец, Мохаммад Абу Фани, Бибрас Натхо, Эяль Голаса, Манор Соломон, Йонатан Коэн
  • Нападающие: Эран Захави, Моанес Даббур, Шон Вейсман

Спарринг с Норвегией состоится 11 ноября, после чего Израиль сыграет в Лиге наций с Чехией (15-го числа) и Шотландией (18-го).

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Джоель Абу Ханна
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