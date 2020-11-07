Премьер-лига
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Соломон и Абу Ханна получили вызов в сборную Израиля
Израильские легионеры вызваны в национальную команду
Главный тренер сборной Израиля Виллибальд Руттенштайнер огласил заявку на товарищеский матч с Норвегией и встречи Лиги наций с Чехией и Шотландией.
В список 24-х игроков попали и представители УПЛ – вингер "Шахтера" Манор Соломон и защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна.
- Вратари: Ариэль Харуш, Итамар Ницан, Офир Марциано
- Защитники: Эли Даса, Маор Кандиль, Хатем Эльхамед, Йоэль Абу-Ханна, Орель Дгани, Эйтан Тиби, Ширан Еини, Талеб Таватха, Сун Менахем
- Полузащитники: Нир Битон, Дан Глазер, Нета Лави, Дор Перец, Мохаммад Абу Фани, Бибрас Натхо, Эяль Голаса, Манор Соломон, Йонатан Коэн
- Нападающие: Эран Захави, Моанес Даббур, Шон Вейсман
Спарринг с Норвегией состоится 11 ноября, после чего Израиль сыграет в Лиге наций с Чехией (15-го числа) и Шотландией (18-го).
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