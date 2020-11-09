Символическая сборная девятого тура УПЛ по версии UA-Футбол

Однозначным получился девятый тур, даже при трех ничьих в семи матчах, было понятно, кто чего заслуживает и какие задачи ставит в турнире. "Шахтер" сократил отставание от "Динамо", хотя Класичне при пустых трибунах выглядело как некое недоразумение, не хватало антуража и зрелищности. Шесть мячей было забито в матче "Олимпика" и "Мариуполя", но никто из них не заслужил победы. Яркую игру выдали "Десна" и "Минай", хотя забили всего один мяч на двоих. Большего ожидалось от противостояния "Зари" и "Ворсклы" (0:0).

ВРАТАРЬ

Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Луганская "Заря" создала немало моментов в поединке с полтавчанами. Часто подопечным Скрипника не везло, как в случае с ударом Юрченко в перекладину, или когда Гладкий не смог с метра попасть в рамку. Но не следует сбрасывать со счетов и игру голкипера "Ворсклы". В частности, Резник записал на свой счет лучший сейв тура, когда перед перерывом среагировал на выстрел Фаворова. А ведь были удары Кочергина, Хомченовского и многие черновой работы, с которой Дмитрий справился на отлично.

ЗАЩИТА

Джоэль Абу Ханна ("Заря" Луганск).

Виктор Скрипник давно имеет проблемы с центром защиты, а тут еще и Виталий Вернидуб не мог сыграть из-за дисквалификации. Но к счастью для луганчан, хорошую игру продемонстрировал немец Абу Ханна (выступающий за сборную Израиля). На этот раз он не ошибался, страховал партнера по центру - номинального флангового защитника Руфати и сделал все от себя зависящее, чтобы свести к минимуму угрозы воротам Никиты Шевченко.

Йоонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Дважды в игре с "Минаем" Тамм выбивал мяч после ошибок голкипера, очень плотно эстонский защитник играл с Нуриевым и другими атакующими футболистами закарпатской команды. На 23-й минуте Тамм мог забивать сам, оказавшись у ворот Каниболоцкого и подловив его на ошибке – удару немного не хватило точности. Плюс ко всему Шиндер заработал желтую карточку на Йоонасе.

Ефим Конопля ("Десна" Чернигов).

Кроме голевой передачи на Будковского, Конопля отметился частыми фланговыми проходами к штрафной соперника и смелыми обыгрышами оппонентов. Два хороших удара наносил Ефим, проявил старание и желание отличиться в атаке, но и в обороне выглядел надежно, всегда успевал на перехваты и не отпускал своих визави.

Виктор Корниенко ("Шахтер" Донецк).

Момент с удалением Сидорчука стал решающим в Класичному и именно активность Корниенка привела к тому, что "горняки" получили численное преимущество. Досталось левому защитнику "Шахтера", но такое часто случается в матчах подобного уровня. Корниенко из всех сил старается заменить травмированного Измаили, и это получается у украинца. Отметим и хороший удар Виктора на 16-й минуте встречи.

ПОЛУЗАЩИТА

Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

Один из лучших игроков центрального матча в туре и один из лучших игроков тура. Степаненко после коронавируса вернулся на поле и показал свой привычный уровень, словно никакой болезни и не было у него. А борьба Тараса с Вербичем во многом определила итоговый результат. Второй решающий мяч (который окончательно лишил шансов киевлян) на счету Степаненко, несмотря на то, что гол записали на Антонио.

Маркос Антонио ("Шахтер" Донецк).

Наверное, не случайно бразилец стал автором второго гола, подправив удар Степаненко. Антонио постоянно искал свой шанс, цеплялся за мяч и оказывался в штрафной "Динамо". 20-летний хавбек настолько уверенно выглядит в средней линии и атаках "Шахтера", словно с детства играет в этой команде.

Вячеслав Танковский (ФК "Мариуполь").

Красивейший гол забил Танковский в ворота "Олимпика", никто не назовет этот удар случайным, поскольку до этого пару раз он пристреливался. Да и все знают, что ранее подобным образом Вячеслав отмечался в УПЛ. Кроме хорошо поставленного удара Танковский умеет брать под контроль середину поля, и очень полезен при быстром переходе из обороны в атаку, что пригодилось "Мариуполю" в девятом туре.

Бенито ("Олимпик" Донецк).

Ни на одном другом игроке дончан так часто не фолили мариупольцы, как на Бенито, хотя и нигериец часто нарушал правила, заработав желтую еще до перерыва. Однако это показывает настрой игрока, его заряд и нацеленность на ворота соперника. В итоге нападающий забил сам, а также помог забить Каргбо на последней компенсированной минуте. До финального свистка играл Бенито, показав отменную физическую форму.

Богдан Бойчук ("Рух" Львов).

В начале игры у Бойчука не все получалось, казалось, перегорел молодой футболист, еще и желтую карточку рано получил. Но затем, постепенно Богдан набрал такой ход, что его невозможно было остановить. Остановить в рамках правил. Кучеренко заработал на нем вторую желтую карточку, а также голевой пас отдал Бойчук, показав великолепную технику в матче с "Ингульцом".

НАПАДЕНИЕ

Евгений Селезнев ("Колос" Коваливка).

Пока Селезнев забивает только с пенальти, но его агрессия в наступательных комбинациях "Колоса" заставляет соперников нервничать, сбиваться в хаос и выносить мяч куда не глядя. Что особо было заметно в игре с днепрянами. Скандал – это одно из имен Селезнева, перепалка с Йовичевичем не стала украшением действий форварда, но часто разного рода инциденты помогают опытному игроку добиваться поставленных целей.

ТРЕНЕР

Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).

Можно сколько угодно говорить, что "Динамо" находилось в ослабленном состоянии, без многих ключевых игроков можно было брать киевлян "тепленькими". Тем не менее, в таких играх не бывает слабых составов, даже если бы на поле вышли резервисты (что было далеко не так – Цыганков, Буяльский, Вербич, Кендзера – игроки основы и высокой квалификации). Да, Каштру воспользовался слабостями "Динамо", но сделал это умело и стильно, заставив "бело-синих" ошибаться.