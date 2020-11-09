Скрипника разочаровал один из элементов игры Зари - дал оценку и новичку Аллахьяру

На послематчевой пресс-конференции главный тренер " Зари " Виктор Скрипник отметил своих ребят за ничью 0:0 с "Ворсклой".

- После очень сложной игры в четверг хотелось бы агрессивно сыграть, выиграть и восстановить силы. "Ворскла" сегодня - это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Эта команда хорошо изменилась и занимает ту позицию, которую заслуживает.

У нас был акцент на борьбу, по желанию, на страсть в игре. Были хорошие, острые моменты для гола, но в то же время наши гости хорошо атаковали. Игра с мячом нас порадовала, но хочется видеть забитые мячи - это как раз разочаровывает. Но после режима, с которым мы сейчас идем - только комплимент можно сказать ребятам, что смогли сыграть с такой командой на равных.

- Не было ли у вас желание Аллахьяра выпустить раньше?

- Когда играли в меньшинстве, на мой взгляд, смысла выпускать игрока не было. А после того как составы снова стали равными, уже и желание появилось ввести в поединок свежего игрока. В меньшинстве, как мне кажется, Артем Громов вполне справлялся с поставленной ему задачей - борьба за мяч, ускорения в нужный момент. Александр Гладкий сильный в стандартных ситуациях в воздухе грамотно играет.

Как только удалили Ребенка, тут же и нужны были новые силы. Но Аллахьяру, безусловно, нужно привыкать к нашей тактике, к нашим требованиям. Движение без мяча в нашей игре очень важен. Только из-за удаления в нашей команде, мы Аллахьяра и придержали. Мы рады, что он у нас в команде, он набирается опыта и, безусловно, у него есть хорошая игра.

- Вы неоднократно говорили, и болельщики тоже это замечают, что ребята действительно устали. Дадите несколько выходных дней игрокам?

- Пауза для того и есть, чтобы отдохнуть немного, перевести дух и конечно же поработать над ошибками, над тем, что у нас не получается. И работать над улучшением своих качеств. Такие паузы очень полезны для ребят, которые мало получают игрового времени - это как раз время себя зарекомендовать. Несколько дней у нас отдых - и снова, с новыми силами к тренировкам.