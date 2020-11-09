Лавриненко: С трудом насобирали игроков на выезд к Руху

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Рухом" (2:2) в матче 9-го тура УПЛ.

"В первую очередь я хочу поблагодарить свою команду за тот характер, который она показала.

Перед матчем мы столкнулись с большим количеством травмированных игроков. С трудом насобирали на выезд.

И 70 минут играть в меньшинстве с такой командой, как "Рух", тяжело. Поэтому качества игры не было ни с одной стороны, ни с другой", - сказал Лавриненко.