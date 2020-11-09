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Лавриненко: С трудом насобирали игроков на выезд к Руху
Коуч Ингульца подвел итог матча с Рухом
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК Футбол прокомментировал
"В первую очередь я хочу поблагодарить свою команду за тот характер, который она показала.
Перед матчем мы столкнулись с большим количеством травмированных игроков. С трудом насобирали на выезд.
И 70 минут играть в меньшинстве с такой командой, как "Рух", тяжело. Поэтому качества игры не было ни с одной стороны, ни с другой", - сказал Лавриненко.
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Источник:ТК Футбол
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