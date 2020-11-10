  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ и УАФ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не касался футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ и УАФ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не касался футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Кабмин намерен ввести новые ограничения

УПЛ и УАФ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не касался футбола
Новина українською

В ближайшее время с большой долей вероятности Кабмин Украины официально введет по стране так называемый "карантин выходного дня", который подразумевает, что по субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий.

Согласно проекту документа, предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Таким образом, под угрозу отмены попал и чемпионат Украины по футболу, матчи которого проводятся на выходных.

При этом, как сообщает Meta-ratings, в этой связи Украинская ассоциация футбола и Премьер-лига Украины ведут диалог с Кабмином, предоставив аргументы в пользу того, чтобы официальные ограничения по "карантину выходного дня" не коснулись чемпионата Украины.

Добавим, что согласно календарю, до конца 2020 года в Премьер-лиге и в Первом дивизионе командам осталось провести четыре тура, во Второй лиге - два.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Technical
10.11.2020 в 17:41
Як на мене, то ще треба припинити цей цирк щодо заборони грати матчі у червоній зоні. Все одно ж команди грають без вболівальників, то який сенс шукати нейтральні поля у нечервоних зонах? Маячня.
Ответить
+1
-2
Dozenko (NewYork)
10.11.2020 в 17:37
Уверен что Эпицентр карантин опять не коснется
Ответить
+2
0
Technical
10.11.2020 в 17:48
якщо чесно, нехай не стосується. Людям окрім продуктів ще треба щось купляти, наприкад, якісь побутові речі, посуд, сантехніку. І заразитись там шанс не більший, ніж в АТБ, наприклад
Ответить
0
-4
Footballhead (м. Чернігів)
10.11.2020 в 17:53
Звичайно, не коснеться, а чого раптом мав би?) Їм же маски з гуманітарки роздали по договорняку з Герегою, понятне діло, що ці срані аристократи будуть робити все, що заманеться, на відміну від нас, громадян.
Ответить
0
0
Камонплей
10.11.2020 в 18:12
якби ж герега був один. я кожного дня зустрічаю купу неелітарних громадян які теж роблять що їм заманеться, бо їх ніхто не б'є сцяною ганчіркою по тупому рилу
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
10.11.2020 в 17:36
В анус нехай свій "карантин" собі введуть. Мразі, затрахали забороняти все. Тільки за наш рахунок самостверджуються да бюджети крадуть (ні одного, курва, апарата ШВЛ, ні одного!).
Ответить
+3
-1
Камонплей
10.11.2020 в 18:15
нахіба витрачатися тобі на апарати якщо ти проти обмежень, готовий сам здохнути та кількох невинних з собою в пекло забрати?
Ответить
0
0
ЖИТОМИР (Житомир)
10.11.2020 в 18:43
тебе видно зомбоящик мозги совсем атрофировал
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...