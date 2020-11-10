УПЛ и УАФ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не касался футбола

В ближайшее время с большой долей вероятности Кабмин Украины официально введет по стране так называемый "карантин выходного дня", который подразумевает, что по субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий.

Согласно проекту документа, предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Таким образом, под угрозу отмены попал и чемпионат Украины по футболу, матчи которого проводятся на выходных.

При этом, как сообщает Meta-ratings, в этой связи Украинская ассоциация футбола и Премьер-лига Украин ы ведут диалог с Кабмином, предоставив аргументы в пользу того, чтобы официальные ограничения по "карантину выходного дня" не коснулись чемпионата Украины.

Добавим, что согласно календарю, до конца 2020 года в Премьер-лиге и в Первом дивизионе командам осталось провести четыре тура, во Второй лиге - два.