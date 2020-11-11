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Денис Попов испугался Хачериди, когда впервые его увидел

Премьер-лига
(2 голосов)

Выделил любимых защитников "Динамо"

Денис Попов испугался Хачериди, когда впервые его увидел
Новина українською

Центрбэк киевского "Динамо" Денис Попов, который сейчас лечится от COVID-19, рассказал о центральных защитниках команды в прошлом, игра которых ему нравилась.

Тарас Михалик - хороший игрок был. Женя Хачериди мне тоже нравился. Мы с папой всегда смотрели матчи сборной Украины, Хачериди нам обоим очень нравился.

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Помню, когда я был в Академии, на базе к нему страшно было подойти, чтобы попросить фотографию сделать. Боялся, думал, он откажет, неловко себя чувствовал.

Но он нормальный парень - сказал сфотографироваться. Я смотрел на него снизу вверх. Мне он казался таким огромным! Думаю, какой же он большой!

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В статье: Евгений Хачериди Тарас Михалик Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Football Hub

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