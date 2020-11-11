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Денис Попов испугался Хачериди, когда впервые его увидел
Выделил любимых защитников "Динамо"
Центрбэк киевского "
Тарас Михалик - хороший игрок был. Женя Хачериди мне тоже нравился. Мы с папой всегда смотрели матчи сборной Украины, Хачериди нам обоим очень нравился.
Помню, когда я был в Академии, на базе к нему страшно было подойти, чтобы попросить фотографию сделать. Боялся, думал, он откажет, неловко себя чувствовал.
Но он нормальный парень - сказал сфотографироваться. Я смотрел на него снизу вверх. Мне он казался таким огромным! Думаю, какой же он большой!
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