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Петраков выделил двух наставников из УПЛ
Не верит, что в этом сезоне кто-то составит конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо"
Коуч сборной Украины U-18 Александр Петраков, который выигрывал чемпионат мира с U-20 в 2019 году, поделился мнением о сезоне 2020/2021 в УПЛ.
- Кто показывает интересный футбол в этом сезоне УПЛ?
- Мне очень нравится "Динамо". Считаю, что Луческу выполнил прекрасную работу.
- Как вам работа Максимова в Полтаве?
- Очень хорошая работа. Он перешел на новую схему, она ему удается. Команда неплохо играет, ребята собрались, слушают тренера. Да, Максимов тоже очень выделяется в чемпионате.
- Может "Ворскла" быть основным соперником "Динамо" и "Шахтера"?
- Нет, это невозможно. Две команды будут отдельно идти.
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