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Стало известно, сколько Милан готов выложить за Супрягу
Киевляне хотят вдвое больше
Итальянский "Милан" заинтересован в трансфере нападающего "
Читайте такжеСМИ: Милан проявляет интерес к Супряге
Итальянское издание Calciomercato замечает, что миланцы готовы заплатить за украинца 7 млн евро.
Игроком заинтересовался лично технический директор "Милана" Паоло Мальдини.
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Комментарии (11)
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velbag (Полтава)
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football_soccer (Украина)
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Dimka26 (Чернигов)
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Kolibri (Киевоград)
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balamyt (Boston)
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