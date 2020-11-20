Стало известно, сколько Милан готов выложить за Супрягу

норм форвард, умеет играть, просто звезду словил, когда понял, что он единственный и незаменимый. Но это просчет Суркиса и Луческу, либо не надо было отдавать Кравца и Соля, либо надо было подписывать форварда нового. В любом случае надо было делать конкуренцию. В полузащите сколько людей есть, а центр. форвард только один. Ну вот что это за колхоз? И это при игре на 2 турнира? Сами виноваты, что сделали 20 летнего незаменимым, вот теперь дед пускай и вправляет ему мозг, делает что-то с психологией.