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Стало известно, сколько Милан готов выложить за Супрягу

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне хотят вдвое больше

Стало известно, сколько Милан готов выложить за Супрягу
Новина українською

Итальянский "Милан" заинтересован в трансфере нападающего "Динамо" Владислава Супряги.

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Итальянское издание Calciomercato замечает, что миланцы готовы заплатить за украинца 7 млн евро.

Игроком заинтересовался лично технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

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В статье: Динамо (Киев) Милан (Италия) Владислав Супряга трансфер
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Комментарии (11)
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velbag (Полтава)
20.11.2020 в 16:53
треба продавати аж бігом. через півроку за нього й ляма не дадуть.
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0
0
football_soccer (Украина)
20.11.2020 в 15:49
норм форвард, умеет играть, просто звезду словил, когда понял, что он единственный и незаменимый. Но это просчет Суркиса и Луческу, либо не надо было отдавать Кравца и Соля, либо надо было подписывать форварда нового. В любом случае надо было делать конкуренцию. В полузащите сколько людей есть, а центр. форвард только один. Ну вот что это за колхоз? И это при игре на 2 турнира? Сами виноваты, что сделали 20 летнего незаменимым, вот теперь дед пускай и вправляет ему мозг, делает что-то с психологией.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.11.2020 в 15:39
Смотря на то как он бестолково играет в нападении - и 7 миллионов - большая цена
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+1
-2
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Serega1111 (Киев)
20.11.2020 в 15:22
С одной стороны он не показал, что стоит таких денег. С другой какой смысл продавать за эту суму, чтобы искать нового форварда? Так приличный будет стоить примерно столько же
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
20.11.2020 в 14:43
Добре "гади капіталісти" рахують Дійсно він же не Шевченко, що в Динамо вже клепав... Тому ранувато нехай в УПЛ хоч щось продемонструє. Чи може віддавати, тут він не зможе себе реалізувати.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 14:55
Он уже на максималке показал что может!
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+1
-1
balamyt (Boston)
20.11.2020 в 15:42
Он щось вже продемонструвал у Днепр1 в прошлом году...ДинамоК три гола отгребло...Так что ты Спец заглохни на счеи его возможностей...Пусть отдажут за 10 мил.. как давала Болония и не мурыжат парня.. в ДинамоК..У него нет динамовского сердца...он с Днепровским сердцем...Как Протасов в свои годы..
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+3
-1
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 14:43
Ого! Нереально много, как для него!
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+3
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2020 в 14:32
Якщо дають 7 млн., то вже сьогодні до кінця дня треба його продати. Ну й обов'язково врахувати бонуси, якщо він забиватиме бльше 25 голів у Серії А за сезон...
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+4
-1
СашаXM (Хмельницкий)
20.11.2020 в 14:58
смешно ))) иди Додо и Тете продавай по 5лямов ))
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2020 в 15:18
Нахрін мені кроти, їх ще років 7 будуть продавати по 50 млн за штуку.
+1
-2


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