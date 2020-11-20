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Чемпіонат U-21. Динамо познущалось над Інгульцем
Кияни лідирують
У п'ятницю, 20 листопада київське "Динамо" на виїзді розгромило "Інгулець" в матчі першості дублерів. Дублями відзначилися Ванат і Михайленко, по голу додали Надольский і Бодня. Ця перемога дозволила киянам зберегти лідерство в чемпіонаті - "Динамо" випереджає "Шахтар" на три очки. Гірники сьогодні обіграли третю команду поточної першості - "Олександрію" з рахунком 3:1.
Чемпіонат України. U-21. Десятий тур
"Інгулець" U-21 - "Динамо" U-21 0:6
Голи: Ванат 4, 15, Михайленко 55, 58, Надольський 68, Бодня 82
"Інгулець": Логвин - Сметанін (Чайковський 66), Свирипа, Низький, Пелих, Кочетков, Савченко (Доценко 82), Донцов, Грибов, Левчук, Борисов
"Динамо": Моргун - Скорко (Танчак 62), Біловар, Бражко, Бодня - Михайленко, Білошевський (Матусевич 62), В. Волошин, Єфименко (Надольський 45), Мащенко (Близниченко 75) - Ванат (Сухоручко 62)
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