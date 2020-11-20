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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и киевским "Динамо".

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Лидер турнирной таблицы приедет в гости к 11-й команде чемпионата. Всех бьет коронавирус и травмы, но даже в таких условиях коллективы продолжают соревноваться. Наберет ли лидер необходимые зачетные пункты? Преподнесут ли хозяева сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 ноября – в 13:55 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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