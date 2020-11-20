Луиш Каштру нашел объяснение поражению Шахтера от Боруссии - 0:6

Во время разговора о мировой пандемии коронавируса главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру вспомнил поединок с менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге чемпионов (0:6).

Возможно, кто-то не понимает, как "Ливерпуль" проигрывает, пропустив 7, "Юнайтед" - 6, Германия - Испании, мы - «Боруссии» М...

Все мы понемногу начинаем осознавать, что публика на стадионах - решающий фактор, психологическая стабильность является сверхважной.

А мы сейчас очень нестабильны и не можем среагировать в сложные моменты так же, как делали это раньше.

Все мы несколько инфицированные ментально, психологически. Впереди серьезная борьба. Постараемся сделать все, чтобы это преодолеть.