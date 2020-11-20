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Премьер-лига

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Луиш Каштру нашел объяснение поражению Шахтера от Боруссии - 0:6

Премьер-лига
(2 голосов)

Отсутствие болельщиков на трибунах

Луиш Каштру нашел объяснение поражению Шахтера от Боруссии - 0:6
Новина українською

Во время разговора о мировой пандемии коронавируса главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру вспомнил поединок с менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге чемпионов (0:6).

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Возможно, кто-то не понимает, как "Ливерпуль" проигрывает, пропустив 7, "Юнайтед" - 6, Германия - Испании, мы - «Боруссии» М...

Все мы понемногу начинаем осознавать, что публика на стадионах - решающий фактор, психологическая стабильность является сверхважной.

А мы сейчас очень нестабильны и не можем среагировать в сложные моменты так же, как делали это раньше.

Все мы несколько инфицированные ментально, психологически. Впереди серьезная борьба. Постараемся сделать все, чтобы это преодолеть.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 21:44
И да и нет. По факту! Оно то так, но не веом случае не ответ на крупный влет!
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.11.2020 в 21:40
Треба б Монзуль з собою на всі матчі возити та власну, лукаву, лабороторію для проведення аналізів на ковід, які будуть давати необхідні "славетному" клубові необхідні результати. От тоді Шахтьор стане непереможним у всьому світові ))
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2020 в 20:59
Якось дуже швидко знайшов причину, й місяця не минуло.
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+1
-1
миг-25 (киев)
20.11.2020 в 20:57
А как донецкая ахметовская урка Леня Костров объяснит позорные влеты Бомжей от Ман сити Интера и прочих евроклубов в прошлом году? Наверно национальной донецкой болезнью поразившей бездомных футболистов -СВИНЫМ ГРИППОМ?
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+2
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
20.11.2020 в 20:36
Авжеж. Ми ж звикли грати за переповнених трибун. Німцям цього не зрозуміти...
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+4
-1
миг-25 (киев)
20.11.2020 в 21:23
Какие переполненные трибуны? -Да в Киеве столько бездомных донецких бомжей собак и кошек ВМЕСТЕ не найдется что бы пригнать на матч и загнать на трибуны
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2020 в 20:34
алень!
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+2
-1


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