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Гармаш отметился первым голом в УПЛ за полтора сезона
Опытный хавбек забил первый мяч после возвращения в Динамо
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш открыл счет в матче с "Ингульцом" (1:0 на 25-й минуте) в 10-м туре УПЛ.
Для 30-летнего хавбека этот мяч стал первым в чемпионате Украины после возвращения из "Ризеспора", где он провёл вторую половину прошлого сезона.
В последний раз Денис отмечался голом в УПЛ еще в марте 2019-го года.
Матч с "Ингульцом" стал для Гармаша вторым в этом чемпионате.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.11.2020 в 15:07
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