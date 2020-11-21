Гармаш отметился первым голом в УПЛ за полтора сезона

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш открыл счет в матче с "Ингульцом" (1:0 на 25-й минуте) в 10-м туре УПЛ.

Для 30-летнего хавбека этот мяч стал первым в чемпионате Украины после возвращения из "Ризеспора", где он провёл вторую половину прошлого сезона.

В последний раз Денис отмечался голом в УПЛ еще в марте 2019-го года.

Матч с "Ингульцом" стал для Гармаша вторым в этом чемпионате.