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Гармаш отметился первым голом в УПЛ за полтора сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный хавбек забил первый мяч после возвращения в Динамо

Гармаш отметился первым голом в УПЛ за полтора сезона
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш открыл счет в матче с "Ингульцом" (1:0 на 25-й минуте) в 10-м туре УПЛ.

Для 30-летнего хавбека этот мяч стал первым в чемпионате Украины после возвращения из "Ризеспора", где он провёл вторую половину прошлого сезона.

В последний раз Денис отмечался голом в УПЛ еще в марте 2019-го года.

Матч с "Ингульцом" стал для Гармаша вторым в этом чемпионате.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.11.2020 в 15:07
гол забил - можно поздравить. Но "желтую" опять получил! По-моему Гармаш игрок хороший, если он в норме, то и обыграет, и отберёт, и пас отдаст, но бывают такие игры, что хоть выгоняй...
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