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Гол и пас Гармаша. Ингулец - Динамо 0:2

Премьер-лига
(5 голосов)

Первый за полтора года результативный удар хавбека в УПЛ

Гол и пас Гармаша. Ингулец - Динамо 0:2
UA-Футбол
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Денис Гармаш был и будет в ближайшее время одним из самых обсуждаемых игроков киевского клуба. И не только из-за уровня игры. Хавбек ещё до своей турецкой командировки был лидером "Динамо", но о его характере говорят едва ли не больше, чем о голах или ассистах. А ещё о жёлтых карточках. Хотя текущий сезон он начал для себя непривычно тихо: предупреждение в поединке против "Ингульца" стала для полузащитника премьерным в текущем сезоне.

Ход матча мало чем удивил. "Динамо" практически всю игру владело преимуществом, а когда не было контроля за мячом, всё равно многое не позволяло создавать хозяевам. Такие игры опасны тем, что без быстрого гола нули на табло могут затянуться до второго тайма. А это лишние нервы и силы, которые однозначно пригодятся против "Барселоны" в ближайший вторник.

Как бы там ни было - забили киевляне быстро: Буяльский заблокировал вынос Сичинавы со своей штрафной, мяч отлетел к Гармашу, который с разворота с правой шведой послал мяч между ног вратарю. В середине тайма можно было и вовсе сушить вёсла, если бы забил де Пена, но Карлос, замыкая подачу на дальнюю штангу, с нескольких метров дал в штангу.

Кроме Гармаша, самым обсуждаемым эпизодом игры однозначно станет отменённый гол Козака. Вингер "Ингульца" откликнулся на навес Янакова со штрафного, здорово пробив головой. Арбитры взяли затяжную паузу и в итоге решили, что у забивавшего был офсайд. Его голова действительно была ближе к воротам, чем плечо Караваева.

Гол и пас Гармаша. Ингулец - Динамо 0:2 - изображение 1

Нельзя сказать, что этот эпизод как-то выбил "Ингулец" из колеи. Во-первых, в других матчах текущего сезона петровчане уже уступали в счёте, но отыгрывались: вспоминаем "Рух", "Минай", "Десну", "Днепр-1", да и почти камбэк против "Александрии", когда счёт 0:4 на 41 минуте к финальному свистку превратили в 3:4. К тому же, сложилось впечатление словно Сергей Лавриненко предупреждал, что всё может пойти не по сценарию, поэтому опускать руки не стоит. Но к голам всё равно были ближе "динамовцы".

Особенно в дебюте второй половины, когда у Шуста было два шикарных сэйва "для нарезки": после ударов де Пены в правую "девятку" и Кендзёры практически в противоход.

Середину второй половины можно даже записать в пользу хозяев. Они держали мяч и создали свой лучший шанс за всю встречу: Сичинава головой пробивал метров с одиннадцати - Бущан здорово парировал.

Интриги в эндшпиле не получилось: защитники "Ингульца" вновь не смогли вынести мяч со своей штрафной, Гармаш с Вербичем на пару сработали в отборе, и Денис откатил под голевой удар Шапаренко.

"Ингулец" тут же опустил руки, согласившись на поражение. Третье для команды поражение в текущем чемпионате. Сергей Лавриненко всё ещё продолжает находиться в поиске дебютной для себя как тренера и команды победы на уровне УПЛ. А "Динамо" эти три очка в довольно комфортном темпе позволяют точно сохранить лидерство по итогам десятого тура, а также с хорошим настроением готовиться к приезду на "Олимпийский" уже через три дня "Барселоны".

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Кропивницкий. Стадион "Звезда"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)
Ингулец - Динамо 0:2
Голы: Денис Гармаш 15, Николай Шапаренко 80
Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Александр Козак (Михаил Плохотнюк 88), Младен Бартулович (Михаил Шишка 84), Илья Коваленко (Владимир Белоцерковец 76), Денис Янаков, Виталий Павлов, Денис Балан, Ника Ситчинава, Андрей Семенко, Николай Квасный
Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Георгий Цитаишвили 82), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Тудор Бэлуцэ 90+1), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Беньямин Вербич 63), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Андрей Семенко 14, Александр Козак 38, Денис Балан 43 - Денис Гармаш 20, Томаш Кендзёра 52, Илья Забарный 64

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (31)
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Golfik25 (Киев)
21.11.2020 в 17:32
Всех фанатов с победой. Выиграли в ослабленном варианте без проблем. Реализация как обычно хромает, но сама игра нравится.
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2020 в 17:05
Гармаш, Шапаренко, Забарний та Буяльський (який так ненависний Шевченкові), є найкращими гравцями у цьому матчі. Особливо приємно здивував Гармаш, який є такою улюбленою мішенню для хейтерів Динамо - як вболівальників, так і експертів, вправно відпрацьовуючих свою пайку від свого хазяїна. Динамо, як і очікувалось, було дуже ослабленим, 21 інфікованих ковідом - це дуже далось взнаки. Фактично Динамо в цьому сезоні ще жодного разу не грало основним, зіграним складом, Ті, що сьогодні грали на полі, теж в основному були після хвороби, а отже ослаблені нею і розтреновані - і це кидалось в очі. Ще не варто забувати, що ціла група гравців травмовані, а Кендзьора грав після ушкодження в матчі своєї збірної, певне на уколах (Сітчінава, вправний нападник, і добре його повозив, але в цілому Томаш справився). Бущан нервував і відчувалось, що він явно наразі не в формі, як, до речі, і Караваєв і дещо Шепелев. Але в цілому хлопці молодці, справились з дуже важкою ситуацією і перемогли на виїзді, перемогли на класі і своїй витримці. Окремо скажу, що і Інгулець показав гарну гру, не знітився і бився до кінця, перважно без автобусу, а Сітчінава та Козак - їхні найкращі. Воротар мав гарні сейви, але, попри чудове виконання Шапаренком, гол від нього є воротарським.
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+3
-1
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ПетроФ (Луцьк)
21.11.2020 в 16:51
щось часто бачу "чесна гра". а що не так було в цьому матчі?
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+3
0
krakow (Херсон)
21.11.2020 в 16:23
Все нормально. Хотя,я бы не сыграл этот матч,даже если бы представлял другую сторону. Исход чемпионата должны решать команды на поле,а не COVID. Но, у каждого есть свои интересы,чтобы воспользоваться слабостью соперника.
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+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 16:25
Так кого ти звинувачуєш?)
Ответить
+4
-1
krakow (Херсон)
21.11.2020 в 16:27
Да,никого.
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 17:38
Отож
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.11.2020 в 16:16
Денис Г.- це наш Гаттузо. А Шева - підахметівський тридварас, що не взяв Буяльського.
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+6
-5
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.11.2020 в 17:14
Какие люди!!! Тебя вылечили?
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0
-2
amg333 (Kyiv )
21.11.2020 в 16:12
Я хоть и болею за Динамо ,но Мирча и fair play,это как шохтьор,пенисов,рыжая мразь и порядочность !!!
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+3
-9
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.11.2020 в 16:20
Или так: ты и ум
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+2
-6
avatar
Spokoyno (Киев)
21.11.2020 в 16:10
Гармаш - "Man of the match" Ну може ж Денис просто грати на високому рівні... А не влаштовувати розбірки на високих тонах А так обидві команди пошарпані COVIDом Утім клас гравців Динамо набагато вище, що вони змогли довести це без зайвої біганини.
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+7
-2
Леонід Скачков (Рівне)
21.11.2020 в 16:14
Радий за Дениса!Є в нього футбольний інтелект,щоб мені хто не говорив!
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+9
-2
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Spokoyno (Киев)
21.11.2020 в 16:19
ТАК! Тільки іноді він його ігнорує! НаФІГА розборки з суддями влаштовувати, коли у них в кишені червона картка Є, а у Дениса навіть кишень НЕМА?
+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 16:09
Відбувається вечірня повірка ахметівських ботів...
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+10
-4
avatar
Ди (Киев)
21.11.2020 в 16:07
Не смотрел, что так всё плохо?
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+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 16:08
Для ахметівців пльохо.
Ответить
+13
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.11.2020 в 16:05
Гармаш, ты лучший!!! Странно, что на красную не наиграл)))
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+4
-12
Леонід Скачков (Рівне)
21.11.2020 в 16:05
От вам і Гармаш!Сьогодні він був найкращим в Динамо,що у відборі,що в атаці!Жовта...ну як без неї для Дениса!
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+11
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 16:01
Прекрасна перемога над сильним суперником
Ответить
+4
-12
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.11.2020 в 16:03
хахахахха против Барселоны играли?))
Ответить
+5
-15
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 16:06
Без 15 гравців.
+10
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.11.2020 в 16:08
таврия19752009, на йух пошла, тошниловка сцыкливая
+13
-4
avatar
Neon11 (Ахтырка)
21.11.2020 в 16:52
Та ні, таврия1975200, барсельона зараз гратиме з Олександрією. :-))
+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
21.11.2020 в 16:07
Не іронізуй!Сьогоднішній Інгулець сильніший за славнозвісну Барсу.))))
Ответить
+1
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 16:08
В усякому разі президент нахабніший...
+5
-2
Леонід Скачков (Рівне)
21.11.2020 в 16:16
Я ні капельки не іронізую!Окрім Баварії,всіх можна дерти навіть Інгульцем!
+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
21.11.2020 в 16:27
Пардон!А чому стільки мінусів? Якщо якийсь ветеринар зумів опустити збірну України,то чому ми не можемо те саме зробити з Барселоною? На сьогоднішній день все залежить від успішності маніпуляцій з псевдопандемією!
+3
-2
Sneg SD (Умань)
21.11.2020 в 15:56
Сегодня победил COVID-19 проиграл FairPlay! Ахахах
Ответить
+6
-12
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.11.2020 в 16:04
Луческу промолчит))
Ответить
+6
-11
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.11.2020 в 16:07
таврия19752009 хавальник свой закрой, сцыкота безмозглая
+12
-4


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