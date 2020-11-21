Гол и пас Гармаша. Ингулец - Динамо 0:2

Денис Гармаш был и будет в ближайшее время одним из самых обсуждаемых игроков киевского клуба. И не только из-за уровня игры. Хавбек ещё до своей турецкой командировки был лидером "Динамо", но о его характере говорят едва ли не больше, чем о голах или ассистах. А ещё о жёлтых карточках. Хотя текущий сезон он начал для себя непривычно тихо: предупреждение в поединке против "Ингульца" стала для полузащитника премьерным в текущем сезоне.

Ход матча мало чем удивил. "Динамо" практически всю игру владело преимуществом, а когда не было контроля за мячом, всё равно многое не позволяло создавать хозяевам. Такие игры опасны тем, что без быстрого гола нули на табло могут затянуться до второго тайма. А это лишние нервы и силы, которые однозначно пригодятся против "Барселоны" в ближайший вторник.

Как бы там ни было - забили киевляне быстро: Буяльский заблокировал вынос Сичинавы со своей штрафной, мяч отлетел к Гармашу, который с разворота с правой шведой послал мяч между ног вратарю. В середине тайма можно было и вовсе сушить вёсла, если бы забил де Пена, но Карлос, замыкая подачу на дальнюю штангу, с нескольких метров дал в штангу.

Кроме Гармаша, самым обсуждаемым эпизодом игры однозначно станет отменённый гол Козака. Вингер "Ингульца" откликнулся на навес Янакова со штрафного, здорово пробив головой. Арбитры взяли затяжную паузу и в итоге решили, что у забивавшего был офсайд. Его голова действительно была ближе к воротам, чем плечо Караваева.

Нельзя сказать, что этот эпизод как-то выбил "Ингулец" из колеи. Во-первых, в других матчах текущего сезона петровчане уже уступали в счёте, но отыгрывались: вспоминаем "Рух", "Минай", "Десну", "Днепр-1", да и почти камбэк против "Александрии", когда счёт 0:4 на 41 минуте к финальному свистку превратили в 3:4. К тому же, сложилось впечатление словно Сергей Лавриненко предупреждал, что всё может пойти не по сценарию, поэтому опускать руки не стоит. Но к голам всё равно были ближе "динамовцы".

Особенно в дебюте второй половины, когда у Шуста было два шикарных сэйва "для нарезки": после ударов де Пены в правую "девятку" и Кендзёры практически в противоход.

Середину второй половины можно даже записать в пользу хозяев. Они держали мяч и создали свой лучший шанс за всю встречу: Сичинава головой пробивал метров с одиннадцати - Бущан здорово парировал.

Интриги в эндшпиле не получилось: защитники "Ингульца" вновь не смогли вынести мяч со своей штрафной, Гармаш с Вербичем на пару сработали в отборе, и Денис откатил под голевой удар Шапаренко.

"Ингулец" тут же опустил руки, согласившись на поражение. Третье для команды поражение в текущем чемпионате. Сергей Лавриненко всё ещё продолжает находиться в поиске дебютной для себя как тренера и команды победы на уровне УПЛ. А "Динамо" эти три очка в довольно комфортном темпе позволяют точно сохранить лидерство по итогам десятого тура, а также с хорошим настроением готовиться к приезду на "Олимпийский" уже через три дня "Барселоны".

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Кропивницкий. Стадион "Звезда"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)

Ингулец - Динамо 0:2

Голы: Денис Гармаш 15, Николай Шапаренко 80

Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Александр Козак (Михаил Плохотнюк 88), Младен Бартулович (Михаил Шишка 84), Илья Коваленко (Владимир Белоцерковец 76), Денис Янаков, Виталий Павлов, Денис Балан, Ника Ситчинава, Андрей Семенко, Николай Квасный

Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Георгий Цитаишвили 82), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Тудор Бэлуцэ 90+1), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Беньямин Вербич 63), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Андрей Семенко 14, Александр Козак 38, Денис Балан 43 - Денис Гармаш 20, Томаш Кендзёра 52, Илья Забарный 64