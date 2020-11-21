Сергей Лавриненко: Игра получилась сложная, но победил, наверное, сильнейший

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко подвел итоги поражения от киевского "Динамо" в рамках 10-го тура УПЛ.

- Все-таки, надо понимать, с какой командой мы играли. "Динамо" – участник группового этапа Лиги чемпионов, через три дня им играть с "Барселоной". Но я своих ребят поблагодарил, они нашли в себе силы и ресурсы, ведь мы подходили к игре с большим количеством травмированных игроков. "Динамо" также озвучивало, что много футболистов вылетело, но у них вышел вполне боевой состав, все игроки стартовой обоймы.

Игра получилась достаточно динамичная, сложная, но победил, наверное, сильнейший. Динамовцы реализовали свои моменты, а мы – нет. Не знаю, что там было в моменте с отмененным голом – нарушение или вне игры, но раз VAR отменил, значит, что-то было там.

- "Динамо" – флагман отечественного футбола, но "Ингулец" мало в чем уступал именитому сопернику сегодня, фактически пропустив после двух ошибок…

- Это также опыт. Многие ребята, как и я в качестве тренера, сегодня первый раз играли против "Динамо". Нужно сыграть как можно больше матчей с командами такого уровня. Думаю, мы находимся на правильном пути. Если отмотать календарь на три-четыре года назад, то "Ингулец" никто не мог найти на футбольной карте. На сегодняшний день мы в прошлом году играли в финале Кубка Украины против "Шахтера", а сейчас выступаем в Премьер-лиге с "Динамо". Постепенно делаем шаги вперед, и надеюсь, что у нас будет получаться все лучше и лучше.

- Игрой вы сегодня довольны?

- Игрой – да. Да, были ошибки, но они будут всегда. По игре ошибки были как у нас, так и у "Динамо", просто соперник смог наказать за них забитыми мячами, а мы – нет.

- Ошибки были из-за чрезмерного волнения или усталости?

- Здесь комплексно. Конечно же, сказались и поле, и уровень соперника, и отсутствие опыта подобных игр, когда нужна концентрация в решающие моменты, где надо сыграть проще и надежнее в пользу обороны. Но ничего, всякое бывает… Переживем этот момент, у нас еще осталось три игры до зимней паузы, будем готовиться. Надеюсь, к следующей игре наш лазарет будет постепенно пустеть, и подойдем к следующему поединку в более боевом составе.

- Что известно по игре с "Олимпиком"? Состоится ли она?

- Решение по ней должна принять УПЛ. Насколько я знаю, заболевшие футболисты "Олимпика" должны уйти на двухнедельный карантин, а там уже пусть Премьер-лига решает, когда состоится матч – в этом или уже в следующем году. Мы на это никак повлиять не можем.