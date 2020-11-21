Шахтер - Александрия 1:1. Киев снова уходит в отрыв

Международная пауза подошла к концу и в следующий раз зрители смогут увидеть матчи национальных сборных лишь в марте 2021-го. При условии, конечно, что COVID-19, или какой-то новый COVID-21, снова не нарушит планы. Как бы там ни было, игра "Шахтера" и "Александрии" сегодня прошла согласно графику, и никакие карантины выходного дня футболу не помешали.

Обе стороны подошли к игре не без потерь. Еще до матча было известно, что действующий чемпион Украины потерял двух Викторов - Коваленко заболел коронавирусом, а Корниенко выбыл до конца года. Кроме этого, мимо заявки пролетели Марлос, Бондарь и Трубин (самоизоляция из-за контакта с больными), а также Тайсон (небольшое повреждение). У "Александрии" в старте не вышел Юрий Панькив, у которого поднялась температура, и Валерий Бонадренко. Центрбек не может играть из-за арендного соглашения.

Мы уже несколько раз поднимали тему того, что с донецким "Шахтером" научились играть. Как только команда Каштру встречается с плотной обороной, они тут же теряются и создают минимальное количество моментов. Понимал это и Владимир Шаран, выбрав верный план на игру. Начало поединка гости провели активно, отрезками владея мячем больше соперника, создав благодаря этому несколько, пусть и не самых опасных, но моментов. После этого, "Александрия" глубже отошла в оборону, не давая пространство "горнякам".

"Шахтеру" было практически нечего предложить в атаке. Из опасного в первом тайме мы можем вспомнить дальний удар Степаненко, а также выстрел Тете с правого края после передачи Мораеса. Второй момент случился после обрезки "Александрии", так что это нельзя назвать осмысленной комбинацией. Усложнил задачу "Шахтеру" Мораес, который пошел в неоправданный подкат против Банады, вероятно забыв о том, что на матче работает система ВАР. Сперва перед собой он увидел "горчичник", но после, Монзуль, первая женщина-арбитр в истории Лиги Наций, посмотрела повтор, решив удалить десятку хозяев. Все помнят, что две недели в похожем эпизоде Екатерина Владимировна отправила отдыхать Сидорчука, позволив "Шахтеру" играть в большинстве.

Проведя неплохую первую половину, сразу придя с перерыва "горожане" пропустили неожиданный гол. Додо оторвался от опекуна и пробил головой после хорошей передачи Патрика с противоположного фланга. Вот так ударно правый латераль сегодня отметил юбилей - 50-й матч в "оранжево-черной" футболке.

Поведя в счете, казалось, что "Шахтер" отдаст инициативу "Александрии", а сам будет наказывать их быстрыми контратаками. Но хозяева решили продолжить играть первым номером, за что были наказаны. Вначале Матвиенко потерял мяч на чужой половине поля, а после не помешал Ковальцу уже в своей штрафной отдать голевую на Банаду - Евгений пробил идеально. Интересно, что перед этим правила нарушил Степаненко, и не забей в эпизоде хавбек, "Александрия" имела бы все шансы получить право на пенальти.

Видя мучения своих подопечных, Каштру ничего не оставалось, кроме как выпускать новых футболистов и освежать игру. Португальский наставник удивил решением, заменив левого защитника Сиприано (да, да, он играл сегодня, и снова скорее огорчил, чем впечатлил), выпустив на его место Фернандо. Номинально на позицию латераля был опущен Тете, но в атаке он проводил гораздо больше времени, чем в защите. Именно Фернандо мог выводить хозяев вперед, добивая мяч после удара Дентиньо, но попал в защитника, а не в ворота. Ответ "Александрии" был не менее интересным - Третьяков проверил на прочность перекладину, получив хороший пас от Лучкевича.

Нервная концовка матча голов так и не принесла, а команды по итогу поделили очки. Если брать в целом, то результат можно назвать справедливым, так как "Александрия" не выглядела хуже более статусного соперника и подтвердила свой статус крепкого коллектива. А вот по игре "Шахтера" остались вопросы, особенно учитывая скорый выезд в Германию. Напомним, что уже в среду команда Каштру попытается взять реванш у "Боруссии" за киевский разгром, вот только пока не ясно, за счет чего "горняки" собираются побеждать. Остается надеяться, что португальский наставник сможет удивить болельщиков и посрамить критиков. Иначе, давление на него будет расти.

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Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Шахтер - ФК Александрия 1:1

Голы: Додо 47 - Евгений Банада 53

Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо 43), Жуниор Мораес, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик (Фернандо дос Сантос Педро 69), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Майкон де Андраде 69)

ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Артём Ситало (Денис Устименко 72), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух

Предупреждения: Маркиньос Сиприано 6, Николай Матвиенко 83 - Максим Третьяков 45, Кирилл Ковалец 76

Удаление: Жуниор Мораес 31