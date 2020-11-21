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Шахтер - Александрия 1:1. Киев снова уходит в отрыв

Премьер-лига
(4 голосов)

Мораес удален - "горняки" теряют два очка

Шахтер - Александрия 1:1. Киев снова уходит в отрыв
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная пауза подошла к концу и в следующий раз зрители смогут увидеть матчи национальных сборных лишь в марте 2021-го. При условии, конечно, что COVID-19, или какой-то новый COVID-21, снова не нарушит планы. Как бы там ни было, игра "Шахтера" и "Александрии" сегодня прошла согласно графику, и никакие карантины выходного дня футболу не помешали.

Обе стороны подошли к игре не без потерь. Еще до матча было известно, что действующий чемпион Украины потерял двух Викторов - Коваленко заболел коронавирусом, а Корниенко выбыл до конца года. Кроме этого, мимо заявки пролетели Марлос, Бондарь и Трубин (самоизоляция из-за контакта с больными), а также Тайсон (небольшое повреждение). У "Александрии" в старте не вышел Юрий Панькив, у которого поднялась температура, и Валерий Бонадренко. Центрбек не может играть из-за арендного соглашения.

Шахтер - Александрия 1:1. Киев снова уходит в отрыв - изображение 1

Мы уже несколько раз поднимали тему того, что с донецким "Шахтером" научились играть. Как только команда Каштру встречается с плотной обороной, они тут же теряются и создают минимальное количество моментов. Понимал это и Владимир Шаран, выбрав верный план на игру. Начало поединка гости провели активно, отрезками владея мячем больше соперника, создав благодаря этому несколько, пусть и не самых опасных, но моментов. После этого, "Александрия" глубже отошла в оборону, не давая пространство "горнякам".

"Шахтеру" было практически нечего предложить в атаке. Из опасного в первом тайме мы можем вспомнить дальний удар Степаненко, а также выстрел Тете с правого края после передачи Мораеса. Второй момент случился после обрезки "Александрии", так что это нельзя назвать осмысленной комбинацией. Усложнил задачу "Шахтеру" Мораес, который пошел в неоправданный подкат против Банады, вероятно забыв о том, что на матче работает система ВАР. Сперва перед собой он увидел "горчичник", но после, Монзуль, первая женщина-арбитр в истории Лиги Наций, посмотрела повтор, решив удалить десятку хозяев. Все помнят, что две недели в похожем эпизоде Екатерина Владимировна отправила отдыхать Сидорчука, позволив "Шахтеру" играть в большинстве.

Проведя неплохую первую половину, сразу придя с перерыва "горожане" пропустили неожиданный гол. Додо оторвался от опекуна и пробил головой после хорошей передачи Патрика с противоположного фланга. Вот так ударно правый латераль сегодня отметил юбилей - 50-й матч в "оранжево-черной" футболке.

Поведя в счете, казалось, что "Шахтер" отдаст инициативу "Александрии", а сам будет наказывать их быстрыми контратаками. Но хозяева решили продолжить играть первым номером, за что были наказаны. Вначале Матвиенко потерял мяч на чужой половине поля, а после не помешал Ковальцу уже в своей штрафной отдать голевую на Банаду - Евгений пробил идеально. Интересно, что перед этим правила нарушил Степаненко, и не забей в эпизоде хавбек, "Александрия" имела бы все шансы получить право на пенальти.

Видя мучения своих подопечных, Каштру ничего не оставалось, кроме как выпускать новых футболистов и освежать игру. Португальский наставник удивил решением, заменив левого защитника Сиприано (да, да, он играл сегодня, и снова скорее огорчил, чем впечатлил), выпустив на его место Фернандо. Номинально на позицию латераля был опущен Тете, но в атаке он проводил гораздо больше времени, чем в защите. Именно Фернандо мог выводить хозяев вперед, добивая мяч после удара Дентиньо, но попал в защитника, а не в ворота. Ответ "Александрии" был не менее интересным - Третьяков проверил на прочность перекладину, получив хороший пас от Лучкевича.

Шахтер - Александрия 1:1. Киев снова уходит в отрыв - изображение 2

Нервная концовка матча голов так и не принесла, а команды по итогу поделили очки. Если брать в целом, то результат можно назвать справедливым, так как "Александрия" не выглядела хуже более статусного соперника и подтвердила свой статус крепкого коллектива. А вот по игре "Шахтера" остались вопросы, особенно учитывая скорый выезд в Германию. Напомним, что уже в среду команда Каштру попытается взять реванш у "Боруссии" за киевский разгром, вот только пока не ясно, за счет чего "горняки" собираются побеждать. Остается надеяться, что португальский наставник сможет удивить болельщиков и посрамить критиков. Иначе, давление на него будет расти.

Favbet-лига. 10-й тур
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Шахтер - ФК Александрия 1:1
Голы: Додо 47 - Евгений Банада 53
Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо 43), Жуниор Мораес, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик (Фернандо дос Сантос Педро 69), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Майкон де Андраде 69)
ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Артём Ситало (Денис Устименко 72), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух
Предупреждения: Маркиньос Сиприано 6, Николай Матвиенко 83 - Максим Третьяков 45, Кирилл Ковалец 76
Удаление: Жуниор Мораес 31

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Додо Евгений Банада Жуниор Мораес
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Комментарии (71)
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Acsakal (Kharkov)
21.11.2020 в 19:31
"Відповідь "Олександрії" був не менш цікавою". Автору не завадило би перечитувати свій текст після використання комп'ютерного перекладу.
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+3
-2
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Металлист Харьков
21.11.2020 в 19:31
Браво Суркис ((((Браво Шаран ((((
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+2
-3
avatar
waleo (Киев)
21.11.2020 в 19:31
мы очень ценим ваше мнение
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+2
-1
Vlad21
21.11.2020 в 19:37
Если Суркис не кинет и в этот раз уже Александрию с премиальными за победу над Шахтером. Тогда Суркис браво и пусть футболисты Александрии заслуженно получат премиальные по линии стимулирования игроков на победу.
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0
0
avatar
waleo (Киев)
21.11.2020 в 19:30
Катя подумала, что Мораес все таки за Динамо шпилит
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+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:23
Все таки для інтриги це дуже добре...)
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+3
-5
absurdlight (Kiev)
21.11.2020 в 19:22
Ха-ха.
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+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.11.2020 в 19:21
Каштру в отставку.Выпускать Сиприано и фернандо который в упор попасть в ворота не может это ппц.Не покупать защитников и кричать что его там все устраивает.разогнать все нападение.это надо еще уметь
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+3
-4
Golfik25 (Киев)
21.11.2020 в 19:18
Александрия потеряла 2 очка. Могли спокойно кротам накидать. Шкура мораес получил по делам красную.
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+9
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:19
Однозначно. Плюсую.
Ответить
+6
-6
Acsakal (Kharkov)
21.11.2020 в 19:33
Два ведмудчуківських троля злилися в екзазі. Дівчатка, а хто з вас "пассів"?
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:37
Песдуй в шаріте, підтримай свого міцного плідера, ватник.
+1
0
avatar
Adriano Celentano (Düsseldorf)
21.11.2020 в 19:18
Сколько можно испытывать терпение болельщиков. Ну неужели президент не видит что дальше уже некуда.
Ответить
+4
-1
Joyce (Donetsk)
21.11.2020 в 19:20
А его, судя по всему, все устраивает.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:21
выборы ещё не очень скоро)))
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+2
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.11.2020 в 19:15
Уроды, 3 убойных момента не реализовали. Ну и Матвиенко сегодня - это что-то
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:18
Він завжди такий
Ответить
+1
-4
Joyce (Donetsk)
21.11.2020 в 19:21
А ты еще не понял, что Коваленко и Матвиенко любимчики РЛА? :(
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
21.11.2020 в 19:11
Так и не понятно кто играл в меньшинстве. Опять синица в руках , а можно было и на победу сыграть.
Ответить
+5
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:12
сидница
Ответить
+2
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:13
А тобі не все одно, давай краще Десна впєрдє, Десна впєрдє!!!
Ответить
+7
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:14
вот ты - тупая овца!))))
+5
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:17
А ти найпродвинутіший донецький баран)))
+8
-5
prostors (Вольногорск)
21.11.2020 в 19:10
Это не Динамо идет в отрыв, а шахтер теряет очки .
Ответить
+9
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:16
Точніше Олександрія втратила 2.
Ответить
+5
-5
Joyce (Donetsk)
21.11.2020 в 19:09
Ну и что это было? Тете в защиту для поддержки штанов Матвиенко? А забивать кому? Театр абсурда!
Ответить
+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
21.11.2020 в 19:08
Який Київ?
Ответить
+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:15
Шахтар або Олімпік?)
Ответить
+2
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2020 в 19:07
Хто мені скаже, чому Монзуль не видалила з поля Матвієнка за фол останньої надії? Чому весь матч зіграв Степаненко, який своєю послідовно надзвичайно брутальною грою заслуговував кількох жовтих карток, ба, навіть прямої червоної. Монзуль в черговий раз врятувала цей "великий" клуб.
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+7
-6
amg333 (Kyiv )
21.11.2020 в 19:09
катя бы не выгнала чмораеса,если бы не подсказали те кто на варе!!..не даром павелка ее в Европу продвигает,надо отрабатывать!!..Степашка в каждом матче заслуживает удаления!
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+7
-6
аалекс ( Крым)
21.11.2020 в 19:10
Хорошо, что ты не судишь.
Ответить
+5
-8
avatar
Neon11 (Ахтырка)
21.11.2020 в 19:12
Не бзди, прийде час і сядеш!
+3
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:14
Тому ж, чому й не вигнала Додо у грі з Динамо.
Ответить
+1
-5
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таврия19752009 (симферополь)
21.11.2020 в 19:23
То Монзуль за Шахтер а теперь Катя удалила игрока Шахтера а тебе надо что бы удалила 11 игроков с Шахты))Да человек как всегда неадыкват
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:26
Не вона вилучила за явні грубощі, а лише після підказки судді ВАР.
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:05
Вітаю Олександрію з заслуженим очком!
Ответить
+5
-5
аалекс ( Крым)
21.11.2020 в 19:05
Очень невнятная игра горняков в атаке, вообще не знали, что с мячом делать. Александрия, как обычно - ни о чем. Удаление, думаю было, хотя и нарушал Мораес по инерции, но получилось очень грубо, хорошо хоть без травмы.
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+6
-2
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:03
...вот сейчас смотрю повтор Динамо - Ингулец, ...а Ингулесц то серьезный парень, Динамо неплохо среагировало...
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+2
-6
NikosFutboloidos (Chop)
21.11.2020 в 19:02
Олександрія досить добротна команда. Шкода що завалили минулий сезон, в лізі європи не були б хлопчиками для побиття, як зірочка.
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+9
-4
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Adriano Celentano (Düsseldorf)
21.11.2020 в 18:59
Гнать в шею Каштру. Самый худший треней Шахтёра.
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+6
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:05
...давно говорю, после Луческо все проходные для Шахтера, команда сама вытягивает свои очки - по накатанной...
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:09
луческО - это из-за того, что он в украине?
+3
-1
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:14
...нет, из за того что именно он поставил Шахтер на ноги и привил ему и тактику и теорию победителя. Теперь вот учит этому Динамо, пока выходит получается, смотря по результатам....
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:18
фамилия его заканчивается на У. а теория победителя - это, наверное, психология победителя?
+3
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.11.2020 в 19:09
Ахметка же попер Луческу и после Фонсеки отказал, вот и пошел каштратый футбол. Все перевернулось - теперь в Динамо Луческу, в в Шахтере португальский Хацкевич (так Каштру переводится с португальского)
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:20
...я привык та, знаю, что румын, но так привык...
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:22
...я привык так, знаю, румын, но привык..., как то по украински получается...
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:32
...Луческу (у) для Шахтера - это почти как Лобановский для Динамо, именно при нем окреп Шахтер и начал свое восхождение. То что он сейчас в Динамо нисколько не умаляет его достоинств в восстановлении Шахтера, который стал грозой в нашей УПЛ (по новому не могу) при ослабленном Динамо. Сейчас все выравнивается, медленно, но теперь придется попотеть за выигрыши. Когда 2-е наши известные команды набирают обороты, приходится всем подтягиваться. Ингулец просто чудом не сыграл вничью, особенно на последних минутах, как и Александрия держала удар из за роковой ошибки Мораиса, ...это все таки футбол, который стал силовым в открытом противостоянии....
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:38
та ну? сравнивать луча и лобана??? с такими игроками, как были у луческу, лобановский выиграл бы лч!
0
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
21.11.2020 в 19:38
Согласен, слабоват и как тактик и как мотиватор Фонсека и то лучше был (хоть мотивировать мог команду). А ещё интервью это фантастические игроки, фантастически сыграли, фантастика.... В комиксах завис что-ли ) Не очем
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 18:59
...ну что, все в руках своих. Мораису надо бы быть более разумным. Да, Динамо опять ушло в отрыв, но пока реалии радуют болельщиков Динамо. Меня тоже, разыгрывается весьма интересная ситуация... Появилась (даже несмотря на корону) интрига, чего мы и желали....
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+4
-2
football_soccer (Украина)
21.11.2020 в 18:58
Матвиенко это что-то с чем-то .... При первом голе вальяжно стоял рядом и не попытался заблокировать, как оказалось, по итогу голевой пас. В моменте со штангой Третьякова, тоже рядом стоял и наблюдал за передачей, ну а отмашка в сантиметрах от своей штрафной это вообще за гранью. Зачем? Ты впереди на два корпуса бежишь, дело уже возле штрафной и берешь бьешь по лицу соперника. А если бы пенку усмотрели, что бы тогда с 30-миллионным сделали в раздевалке?? ))
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+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:02
коля продолжает гнать
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+3
0
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usovvictor (Kharkov)
21.11.2020 в 19:38
...зачем вы женщину обижаете, она боится оступится в отличии от мужчин - женская логика подходить к всему земному скурпулезно, ...ну женщина она, поймите это, логика другая. Что не встречались с ней не разу, вот посмотрите....
0
0
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Neon11 (Ахтырка)
21.11.2020 в 19:16
Там 100% пенальті. Кроти відскочили при допомозі Каті.
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0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:19
100500%! учи украинский язык, суржиковед!
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:21
Яке це має значення щодо суддівства на користь кротів?
0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:25
придурошная вика, не было там пенальти - нарушение было за пределами штрафной, о чём для умных людей был ответ "100500%"! второе предложение - указание на безграмотную украинскую речь! твоя тупизна, вика, светит уже ярче солнца!)))
+2
-1
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scorpius (Ck)
21.11.2020 в 18:58
Почему-то не удивлён.
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
21.11.2020 в 18:58
Чмораеса отлучить от футбола на пол года!!..и пускай оплатит восстановление игрока!
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+5
-5
kapost (Винница)
21.11.2020 в 18:58
так! разом з сидорчуком
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+7
-6
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Neon11 (Ахтырка)
21.11.2020 в 19:17
Не заперечую.
+1
-1
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Кююмалайнен (Київ)
21.11.2020 в 18:57
Ещё и отскочили, момент Третьякова был более чем убойным
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+7
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.11.2020 в 18:56
Все Катя не лучшая. КАК красную ШАХТЁРУ. Ну не это перебор. Ещё и только 2 мин добавила. Катя вообще страх потеряла. Будет разбирательство, зарплату урежут.
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+5
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2020 в 19:03
Там неможливо було не дати червону карту, вона й так примудрились, знаходячись поруч з епізодом, дати лише жовту - це просто жахливий, цілеспрямований, зловмисний в'їзд обома прямими ногами садистським прямим ударом в ногу супернику! Це навіть не червона, його треба було копняками гнати з поля і на довго, разом з тією Монзуль, яка хотіла, але не змогла допомогти Шахтарю, бо ВАР і там все непристойно очевидно!
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+5
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:11
больница - рецепт - оптика - очки!
+4
-3
Kela (Одесса)
21.11.2020 в 18:54
каштру - хан!
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 18:54
каштру - нах!
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+2
-4
Лекарь (село Дарница)
21.11.2020 в 18:54
Интересный итог. Не подумал бы, что кроты потеряют очки.
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+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:02
наверное, плохо разбираешься в футболе))
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-6
Лекарь (село Дарница)
21.11.2020 в 19:32
Я не претендую, я не Леоненко
0
0


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