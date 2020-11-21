Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олег Саленко: Игра Динамо никакая, просто катают мяч
Экс-игроку киевлян не понравилась игра бело-синих
Олег Саленко прокомментировал выездной матч "Динамо" против “Ингульца”:
"Игра с “Ингульцем” - никакая. Хорошо, что динамовцам чистый гол не засчитали. Очень неприятно, что "Динамо" Киев так играет. Несмотря на то, что это не основной состав.
Нет никакой агрессии, просто катают мяч. Победили на мастерстве. Практически не было комбинаций, которые могли привести к голу. Гармаш забил после отскока. Только Шапаренко сделал зрячий удар", - сказал Саленко в интервью 1927.kiev.ua.
Напомним, в матче 10-го тура УПЛ "Динамо" на выезде обыграло "Ингулец" со счетом 2:0. Видео голов и обзор матча вы можете
Популярное сейчас
- Монзуль удалила Мораеса после VAR
- Ингулец - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Стало известно, сколько Милан готов выложить за Супрягу
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов