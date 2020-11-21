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Олег Саленко: Игра Динамо никакая, просто катают мяч

Премьер-лига
(4 голосов)

Экс-игроку киевлян не понравилась игра бело-синих

Олег Саленко: Игра Динамо никакая, просто катают мяч
Новина українською

Олег Саленко прокомментировал выездной матч "Динамо" против “Ингульца”:

"Игра с “Ингульцем” - никакая. Хорошо, что динамовцам чистый гол не засчитали. Очень неприятно, что "Динамо" Киев так играет. Несмотря на то, что это не основной состав.

Нет никакой агрессии, просто катают мяч. Победили на мастерстве. Практически не было комбинаций, которые могли привести к голу. Гармаш забил после отскока. Только Шапаренко сделал зрячий удар", - сказал Саленко в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, в матче 10-го тура УПЛ "Динамо" на выезде обыграло "Ингулец" со счетом 2:0. Видео голов и обзор матча вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:30
Мабуть не встиг похмелитися
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+1
-1
Golfik25 (Киев)
21.11.2020 в 19:29
Из своего такой ыксперт как из леоненко футболист
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+1
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
21.11.2020 в 19:27
Просто катают и побеждают , молодцы! А моментов было много, могли и 5 забить
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+1
0
госпітальєр (львів)
21.11.2020 в 19:27
саленко правий,гри нема вже давно,а результат є хіба в упл
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:31
Погано, бо мало команд зі Львова у УПЛ.
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+1
-1
vgolovan (полтава)
21.11.2020 в 19:22
дорогой олег саленко если вы проснулись после долгой спячки то сообщаю вам что в украине так играют уже больше 5 лет и это нормально это уровень чемпионата области к сожалению
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 19:35
vgolovan (полтава), уже давно придуманы знаки препинания. надеюсь, официальные документы кто-то проверяет...
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0
0


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