Олег Саленко: Игра Динамо никакая, просто катают мяч

Олег Саленко прокомментировал выездной матч "Динамо" против “Ингульца”:

"Игра с “Ингульцем” - никакая. Хорошо, что динамовцам чистый гол не засчитали. Очень неприятно, что "Динамо" Киев так играет. Несмотря на то, что это не основной состав.

Нет никакой агрессии, просто катают мяч. Победили на мастерстве. Практически не было комбинаций, которые могли привести к голу. Гармаш забил после отскока. Только Шапаренко сделал зрячий удар", - сказал Саленко в интервью 1927.kiev.ua.