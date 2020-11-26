(Анти) Герой футбольного дня. Луиш Каштру

Не будем цепляться за тот факт, что Луиша Каштру не было на тренерском мостике во вчерашнем поединке – готовил команду к противостоянию с гладбахской "Боруссией" именно он. Это и так понятно, и это же подтвердил Дарио Срна на предматчевой флеш-интервью.

Готовил-готовил – и не подготовил... После 0:6 в Киеве Каштру немало доставалось на орехи, прежде всего, за выбор стартового состава. Когда в обойме уже находились Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, - одним словом – основные игроки "Шахтера", - тренер снова сделал ставку на Бондаря, Хочолаву, Майкона, Трубина, Маркоса Антонио. И прогадал. Тот трюк, который сработал в Мадриде в матче с "Реалом", дал сбой уже через неделю, когда чудом удалось отбиться от наступления "Интера". Еще через неделю, когда эффект неожиданности от необычного стартового состав был исчерпан, а резервисты насытились игрой высокого уровня, и вовсе случился провал. 0:6 дома – такого с "Шахтером" не случалось ни разу за двадцатипятилетнюю историю выступлений на международной арене.

Каштру не оставалось ничего другого, кроме как признать провал и ошибки. После 0:6 и на судейство не пожалуешься, а после успеха этого состава в противостояниях с "Интером" и "Реалом" игроков в некомпетентности не обвинишь. Однако один аргумент оставался: мол, не наш день, будет еще один матч против "Боруссии" – увидим на поле, какие выводы были сделаны из позорного поражения.

0:4… Луиш Каштру потерял еще один козырь. Сыграв во втором туре ЛЧ вничью 0:0 с "Интером", "Шахтер" называли командой, умеющей быстро реагировать и делать выводы. Ведь такой результат резко контрастировал с 0:5, имевших место двумя месяцами ранее в полуфинале Лиги Европы от того же "Интера". На этот раз исправить ошибку не удалось.

Даже хуже – "Шахтер" наступил на те же грабли. Луиш Каштру на матч в Германии в сравнении с киевским поединком внес немало изменений в стартовый состав. Если не принимать во внимание Исмаили, который давно травмирован, и Тайсона, который в последнее время больше хандрит, чем играет в футбол, состав был оптимальным. Даже изменилась тактика: 4-1-4-1, которые имели место в Киеве, превратились в 4-3-3. Марлос опустился ниже – ближе к опорникам Степаненко и Алану Патрику, благодаря чему "Шахтер" пытался выиграть центр поля.

"Боруссия" же сыграла дома так же, как и на выезде: те же 4-2-3-1, та самая высокая линия обороны, та самая плотность в центре и прессинг. Ослабили давление немцы только во втором тайме домашнего поединка – имели право при счете 3:0. И здесь "Шахтер" пропустил уже лишь гол в течение 45-и минут (за предыдущие три тайма противостояния – сразу девять). И даже немного улучшил статистическую картину: удалось опередить "Боруссию" по проценту владения мячом, подровняться по количеству ударов (14 против 13), опередить соперника по количеству выполненных передач, по качеству исполнения пасов, сравниться по показателю ключевых ассистов (девять против девяти). Этим Каштру и "козырил" после матча, но не понимал ли, что "Боруссия" во втором тайме сознательно не нагнетала? Команда Розе сыграла прагматично-рационально, оставив наивному сопернику только удовольствие от статистического прогресса в одном из четырех таймов противостояния.

Каштру должен взять ответственность на себя за то, что команда в обоих матчах против "Боруссии" пробежала меньшую дистанцию, чем соперник. Можно списывать все на коронавирус, однако представляется, что здесь больше привычка – работать на малых оборотах в УПЛ. Однако того, чего достаточно в матчах с "Днепром-1" и "Мариуполем", мало в Лиге чемпионов. За три последних матча еврокубка "Шахтер" нанес в створ пять ударов – это только на один больше, чем количество пропущенных "горняками" голов за тайм от "Боруссии". Такую разбалансировку команда никогда не показывала в Лиге чемпионов.

В восьми последних матчах ЛЧ – только одна победа, три последних матча – без забитых голов. Это не самые плохие серии в истории выступлений "Шахтера" в этом турнире, но уже предел. Далее у Каштру нет права на ошибку, ведь последнее место в группе после четырех очков в двух стартовых турах возведут самый большой локальный успех тренера Каштру в ранг случайностей.

Да еще и "Динамо" в УПЛ не позволяет "Шахтеру" выглянуть из-за спины.