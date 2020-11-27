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Шина о матче с Мариуполем: Хотелось бы забить, но буду не против помочь кому-то из партнеров
11-й тур УПЛ открывается матчем Львов - Мариуполь
Нападающий "
"Очень переживал, когда команда играла против "Десны" в прошлом туре. Особенно из-за того, что не мог помочь. Очень радовался нашей победе. Мы настроены только на победу.
Я полностью готов, с нетерпением жду возвращение на футбольное поле. Конечно, хотелось бы забить, я стремлюсь к этому каждую игру. Но буду не против помочь кому-то из партнеров", - сказал Шина.
Напомним, что поединок "Львов" – "Мариуполь" начнется сегодня в 19:00, а UA-Фцтбол проведет
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