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Шина о матче с Мариуполем: Хотелось бы забить, но буду не против помочь кому-то из партнеров

Премьер-лига
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11-й тур УПЛ открывается матчем Львов - Мариуполь

Шина о матче с Мариуполем: Хотелось бы забить, но буду не против помочь кому-то из партнеров
Новина українською

Нападающий "Львова" Шина поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ с "Мариуполем".

"Очень переживал, когда команда играла против "Десны" в прошлом туре. Особенно из-за того, что не мог помочь. Очень радовался нашей победе. Мы настроены только на победу.

Я полностью готов, с нетерпением жду возвращение на футбольное поле. Конечно, хотелось бы забить, я стремлюсь к этому каждую игру. Но буду не против помочь кому-то из партнеров", - сказал Шина.

Напомним, что поединок "Львов" – "Мариуполь" начнется сегодня в 19:00, а UA-Фцтбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: ФК Мариуполь Шина ФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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