Шина о матче с Мариуполем: Хотелось бы забить, но буду не против помочь кому-то из партнеров

Нападающий " Львова " Шина поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ с "Мариуполем".

"Очень переживал, когда команда играла против "Десны" в прошлом туре. Особенно из-за того, что не мог помочь. Очень радовался нашей победе. Мы настроены только на победу.

Я полностью готов, с нетерпением жду возвращение на футбольное поле. Конечно, хотелось бы забить, я стремлюсь к этому каждую игру. Но буду не против помочь кому-то из партнеров", - сказал Шина.