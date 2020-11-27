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Йовичевич победил коронавирус и вернулся к работе с командой
Специалист готовит команду к матчу с Шахтером
Главный тренер "
Последний тест на COVID-19 не выявил у хорватского специалиста присутствие вируса, а сам тренер чувствует себя хорошо.
Теперь наставник продолжит работу с командой в полном контакте со своими подопечными, готовя их к матчу против "Шахтера", который состоится в субботу 28 ноября и начнется в 19:30.
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Источник:СК Днепр-1
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