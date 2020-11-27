Йовичевич победил коронавирус и вернулся к работе с командой

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич, который был на больничном из-за коронавирус, возвращается к полноценной работе с командой.

Последний тест на COVID-19 не выявил у хорватского специалиста присутствие вируса, а сам тренер чувствует себя хорошо.

Теперь наставник продолжит работу с командой в полном контакте со своими подопечными, готовя их к матчу против "Шахтера", который состоится в субботу 28 ноября и начнется в 19:30.