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Йовичевич победил коронавирус и вернулся к работе с командой

Премьер-лига
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Специалист готовит команду к матчу с Шахтером

Йовичевич победил коронавирус и вернулся к работе с командой
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич, который был на больничном из-за коронавирус, возвращается к полноценной работе с командой.

Последний тест на COVID-19 не выявил у хорватского специалиста присутствие вируса, а сам тренер чувствует себя хорошо.

Теперь наставник продолжит работу с командой в полном контакте со своими подопечными, готовя их к матчу против "Шахтера", который состоится в субботу 28 ноября и начнется в 19:30.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
СК Днепр-1

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