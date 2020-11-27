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Захеди: Хочу играть в большом клубе. Динамо? Почему бы и нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард не скрывает своих амбиций

Захеди: Хочу играть в большом клубе. Динамо? Почему бы и нет
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди заявил, что в будущем хотел бы перебраться в более именитый клуб, к примеру – киевское "Динамо".

"Динамо" — большой клуб с огромной армией фанов. Мне кажется, что это самый старый клуб Украины.

Хотел бы ли я в будущем играть за "Динамо"? Почему бы и нет? Большой клуб, много болельщиков. Я хочу играть в большом клубе", — сказал Захеди.

Напомним, что в нынешнем сезоне Захеди забил за "Олимпик" 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахаб Захеди
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Источник:
Бомбардир

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