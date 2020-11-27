Захеди: Хочу играть в большом клубе. Динамо? Почему бы и нет

Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди заявил, что в будущем хотел бы перебраться в более именитый клуб, к примеру – киевское "Динамо".

"Динамо" — большой клуб с огромной армией фанов. Мне кажется, что это самый старый клуб Украины.

Хотел бы ли я в будущем играть за "Динамо"? Почему бы и нет? Большой клуб, много болельщиков. Я хочу играть в большом клубе", — сказал Захеди.

Напомним, что в нынешнем сезоне Захеди забил за "Олимпик" 5 голов и отдал 1 голевую передачу.