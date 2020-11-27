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Захеди: Хочу играть в большом клубе. Динамо? Почему бы и нет
Форвард не скрывает своих амбиций
Нападающий "Олимпика"
"Динамо" — большой клуб с огромной армией фанов. Мне кажется, что это самый старый клуб Украины.
Хотел бы ли я в будущем играть за "Динамо"? Почему бы и нет? Большой клуб, много болельщиков. Я хочу играть в большом клубе", — сказал Захеди.
Напомним, что в нынешнем сезоне Захеди забил за "Олимпик" 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Бомбардир
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