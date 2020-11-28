Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре

Насыщенным на события оказался центральный матч 11-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла". Кроме двух голов, имели место четыре желтых карточки и два прямых удаления. Одно из них, - игрока "Динамо" Ильи Забарного, - весьма возмутило судейского эксперта Сергея Шебека.

- На 82-й минуте этого матча состоялся, пожалуй, наиболее резонансный эпизод, связанный с судейством, - берет слово Сергей Шебек. - Для кого-то эта ситуация противоречивая и дискуссионная, но для меня – однозначная. Это ошибка со стороны Юрия Иванова, которого дернула арбитр ВАР Екатерина Монзуль.

Но сначала хочу вернуться к матчу прошлого тура "Шахтер" - "Александрия", когда удалили Мораеса. Нападающий "горняков" играл в подкате, у него поехала нога и по инерции своей ногой он "въехал" в голеностоп соперника. Если бы не ВАР, то на этот эпизод не обратили бы внимания. В наших реалиях ВАР иногда вредит футболу – приучает футболистов к тому, чтобы они не играли в подкатах. Таких ситуаций много: когда футболисты "катятся" в подкате, а затем по инерции врезаются в ноги соперника.

Так было с Мораесом, так сегодня произошло и с Забарным. Здесь можно провести аналогию с человеком, поскользнувшимся на льду. Сыграв чисто в мяч, Илья поскользнулся, упал на спину и механически, в соответствии с биодинамикой движений, "выбросил" ноги вверх. А игрок "Ворсклы" даже не пытался сыграть в мяч – просто наткнулся на эти ноги. У Забарного не было умысла поднимать ноги – это просто механические движения по инерции, - сказал Сергей Шебек.

- Но еще хуже – перед этим же был офсайд. И если бы Жуков это заметил, то не было бы и эпизода с красной карточкой Забарного. Вообще, Жуков провел слабый матч: в первом тайме дважды не фиксировал офсайд там, где нужно было, а после перерыва проигнорировал "вне игры" и у себя под носом. Я удивляюсь, как можно не видеть перед собой метровый офсайд. Плохая работа всей бригады, в том числе и ВАР-арбитров. Все вместе навредили сегодняшней игре, - резюмировал эксперт.

Напомним, что "Динамо" победило "Ворсклу" со счетом 2:0, а доигрывали команды в составах 10 на 10.