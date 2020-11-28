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Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамо - Ворскла 2:0. Судейский анализ матча

Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Насыщенным на события оказался центральный матч 11-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла". Кроме двух голов, имели место четыре желтых карточки и два прямых удаления. Одно из них, - игрока "Динамо" Ильи Забарного, - весьма возмутило судейского эксперта Сергея Шебека.

- На 82-й минуте этого матча состоялся, пожалуй, наиболее резонансный эпизод, связанный с судейством, - берет слово Сергей Шебек. - Для кого-то эта ситуация противоречивая и дискуссионная, но для меня – однозначная. Это ошибка со стороны Юрия Иванова, которого дернула арбитр ВАР Екатерина Монзуль.

Но сначала хочу вернуться к матчу прошлого тура "Шахтер" - "Александрия", когда удалили Мораеса. Нападающий "горняков" играл в подкате, у него поехала нога и по инерции своей ногой он "въехал" в голеностоп соперника. Если бы не ВАР, то на этот эпизод не обратили бы внимания. В наших реалиях ВАР иногда вредит футболу – приучает футболистов к тому, чтобы они не играли в подкатах. Таких ситуаций много: когда футболисты "катятся" в подкате, а затем по инерции врезаются в ноги соперника.

Так было с Мораесом, так сегодня произошло и с Забарным. Здесь можно провести аналогию с человеком, поскользнувшимся на льду. Сыграв чисто в мяч, Илья поскользнулся, упал на спину и механически, в соответствии с биодинамикой движений, "выбросил" ноги вверх. А игрок "Ворсклы" даже не пытался сыграть в мяч – просто наткнулся на эти ноги. У Забарного не было умысла поднимать ноги – это просто механические движения по инерции, - сказал Сергей Шебек.

- Но еще хуже – перед этим же был офсайд. И если бы Жуков это заметил, то не было бы и эпизода с красной карточкой Забарного. Вообще, Жуков провел слабый матч: в первом тайме дважды не фиксировал офсайд там, где нужно было, а после перерыва проигнорировал "вне игры" и у себя под носом. Я удивляюсь, как можно не видеть перед собой метровый офсайд. Плохая работа всей бригады, в том числе и ВАР-арбитров. Все вместе навредили сегодняшней игре, - резюмировал эксперт.

Напомним, что "Динамо" победило "Ворсклу" со счетом 2:0, а доигрывали команды в составах 10 на 10.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Сергей Шебек Илья Забарный
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Комментарии (8)
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ascent (Луксор)
28.11.2020 в 20:35
Хотели Европу - получайте! В ЛЧ даже ВАР не пришлось бы смотреть: сразу бы удалили.
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0
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
28.11.2020 в 20:26
Тобто, якщо офсайд, то небезпечна гра з ризиком травмувати суперника вже не рахується?Не дивно, що у нас єдиний нормальний арбітр - Катерина Монзуль. Бо решта мають нетрадиційну орієнтацію...
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+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:30
Де це у вас проститутка є єдиним арбітром?
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+1
-1
Oлeкcин (Н.)
28.11.2020 в 20:20
Штатные сурковые лизуны отрабатывают косточку :)
Ответить
+1
-3
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 20:32
А ты чей? Ахмета? И как тебе?
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:05
Судді судили дуже добре: відпрацювали премії ім Ахметова.
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+2
-3
СашаXM (Хмельницкий)
28.11.2020 в 19:57
ой( кепс зажался (
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+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
28.11.2020 в 19:57
НУ НОГУ ЧУТЬ ЗАДРАЛ ВЫСОКО, кк ПО ДЕЛУ, ЭТО ВАМ НЕ шд СУДИТЬ, ТАМ НА ТАКОЕ ДАЖ НЕ СМОТРЯТ!
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+3
-1


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