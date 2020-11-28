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Юрий Максимов: В перерыве сказал игрокам, если попадут хоть раз по воротам - будет хорошо

Премьер-лига
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Киевляне не оставили шансов полтавчанам

Юрий Максимов: В перерыве сказал игрокам, если попадут хоть раз по воротам - будет хорошо
Новина українською

"Ворскла" уступила "Динамо" в столице со счетом 2:0 рамках 11-го тура УПЛ. Наставник гостей Юрий Максимов прокомментировал игру своих подопечных:

“Мы проиграли еще в первом тайме. 0:2, тут без шансов. Могу сказать, что людей и так не хватает, поэтому и молодежь выходит. Жаль, что еще и Кане получил удаление и не сыграет в следующем матче. Штрафовать не будем, от этого легче никому не станет.

Это наш уровень сейчас, я реально смотрю на вещи. У “Шахтера” и “Динамо” один чемпионат, а у нас другой. Выше головы не прыгнуть. Я в перерыве сказал: если хоть раз по воротам попадете, то я буду доволен. Степанюк попал, все - я доволен. У нас много травмированных, посыпались. Мы высоко забрались в турнирной таблице, но нужно объективно смотреть на ситуацию", - сказал Максимов в интервью "ПРОФУТБОЛ".

После поражения от "Динамо" "Ворскла" занимает третье место в чемпионате, отставая от "Шахтера" на одно очко. Следующий матч полтавчане сыграют в Кубке Украины 2 декабря, а уже через четыре дня сойдутся в поединке с "Десной", которая занимает четвертую позицию и имеет в запасе одну игру.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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