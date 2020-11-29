Колос - Десна 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 11-го тура чемпионата Украины "Колос" и "Десна" сыграли вничью 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме, и оба с пенальти. В составе ковалевцев голом отметился Лысенко, а в черниговской команде - Будковский. После этого тура подопечные Костышина расположились на 5-й позиции, а коллектив под руководством Рябоконя занимает 4-е место в турнирной таблице.

Favbet-лига. 11-й тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Максим Чос (Киев)

Колос - Десна 1:1

Голы: Владимир Лысенко 12 (пен.) - Филипп Будковский 27 (пен.)

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 53), Евгений Смирный, Денис Антюх (Павел Ореховский 75), Александр Черноморец, Евгений Новак, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Андрей Богданов, Евгений Задоя (Олег Ильин 75)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Михаил Мудрик, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Максим Дегтярёв 85), Ефим Конопля, Филипп Будковский, Максим Имереков

Предупреждения: Евгений Смирный 24, Андрей Богданов 67 - Максим Имереков 56, 90+5, Ефим Конопля 67

Удаление: Максим Имереков 90+5