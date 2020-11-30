Коуч Олимпика нашел оправдание для своего голкипера

Наставник " Олимпика " Игорь Климовский после поражения в Кропивницком от "Ингульца" 1:2 в 11 туре УПЛ поделился впечатлениями от матча.

Хочу поздравить "Ингулец" с первой победой в УПЛ. Что можно сказать по игре? На первых минутах мы могли открывать счет, но мяч просто не хотел лезть в ворота.

На мой взгляд, преимущество в игре была на нашей стороне, но голы забивал "Ингулец". Да, наш голкипер допустил ошибки, но, стоит учесть, что он тренировался с нами всего лишь один день и это была предматчевая тренировка.