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Коуч Олимпика нашел оправдание для своего голкипера
Допустил две результативные ошибки
Наставник "
Хочу поздравить "Ингулец" с первой победой в УПЛ. Что можно сказать по игре? На первых минутах мы могли открывать счет, но мяч просто не хотел лезть в ворота.
На мой взгляд, преимущество в игре была на нашей стороне, но голы забивал "Ингулец". Да, наш голкипер допустил ошибки, но, стоит учесть, что он тренировался с нами всего лишь один день и это была предматчевая тренировка.
Перед вторым таймом мы провели беседу с ребятами, указали им на ошибки, сказали, что нужно добавлять. И, действительно, мы выглядели лучше после перерыва, создали несколько моментов, но не смогли воплотить их в голы. У нас было два попадания в перекладину, пенальти, еще несколько моментов.
Качество газона тоже осложняло задачу. Трудно на таком поле вскрывать оборону соперника, который почти всем составом отошел назад, играл компактно, не оставлял свободных зон. Хочу поблагодарить ребят, у меня нет к ним претензий. Сегодня - не наш день.
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